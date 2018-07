Constănţeni aduşi la limita disperării. "Îşi bat joc de angajaţi!"

Constănțeni aduși la limita disperării. "Își bat joc de angajați!"

Constănțenii au o rezistență mare la stres și îndură orice fel de condiții, numai pentru a avea un loc de muncă. Foarte mulți dintre aceștia se prezintă la serviciu chiar și luni de zile, deși salariile sunt ori de mizerie, ori nu sunt plătite la timp sau cu mari întârzieri. De foarte multe ori, însă, unii salariați ajung chiar să nu-și mai ia banii cu lunile și abia atunci încep să-și dea seamacă firma la care sunt angajați nu îi va mai plăti.Un astfel de caz l-am întâlnit, de curând, pe holurile Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), unde Vasile S., fost angajat al unei firme de pază, era cătrănit că nu a mai văzut un leuț de la angajatori de circa trei luni.„M-am angajat la ei în luna martie și am sperat că îmi voi primi bănuții, așa cum mi s-a promis. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar acum, deși a trecut atât timp de la încheierea contractului. Prin urmare, am decis să-i reclam la ITM. Nu este prima dată când mă angajez ca agent de pază și observ că firmele de pază și protecție își bat joc de oameni. Nu este normal să lucrezi, mai ales în ture și să nu fii recompensat pentru ceea ce faci”, ne-a declarat, supărat, bărbatul.Desigur, cazul nu este singular, aceste firme de pază fiind, în continuare, în topul societăților reclamate la ITM.v v vPotrivit reprezentanților ITM, alte sesizări fac referire la întârzierile la plata salariilor sau faptul că angajatorii nu le încheie contracte de muncă.Salariații se plâng în special de faptul că patronii nu le-au încheiat contracte de muncă. Mai grav, majoritatea societăților de pază și-au redus efectivele și își pun oamenii să presteze un număr mare de ore suplimentare, care nu se găsesc ulterior în pontaj.Luna trecută, reprezentanții ITM au înregistrat peste 100 de reclamații, marea lor parte fiind direcționate spre domeniul relațiilor de muncă. Pe lângă acestea, au existat și altele care nu au fost clasate, din cauză că nu conțineau date suficiente de identificare pentru a putea depista angajatorul.Inspectorii de muncă spun că cele mai multe persoane care le trec pragul vin pentru a verifica dacă li s-au înregistrat sau nu contractele de muncă în registrul electronic. Problema este că, de foarte multe ori, ei nu trec pe sesizare numele complet al firmei, iar atunci când inspectorii pleacă în teren să verifice care este situația respectivei firme, au surpriza să constate că de fapt este vorba de o cu totul altă firmă.Deși sunt vinovați, unii salariați se supără tot pe reprezentanții ITM, spunând că nu știau că trebuie să menționeze în reclamație absolut toate datele de identificare ale firmei.„Nu am avut loc pe pagină ca să trec tot numele“, a spus, ieri, răspicat, un bărbat care venise să reclame că nu și-a mai primit salariul de o lună de zile. Din păcate, reclamația nu va fi luată în considerare de către ITM.Unul dintre motive este că sesizarea a fost incompletă și, în al doilea rând, scrisul reclamantului era agramat și ilizibil. În plus, acesta a trecut la finalul plângerii și numele altor salariați, ceea ce nu este permis.