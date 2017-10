Constănţeanul care a inventat automobilul alimentat cu microunde

Constănțeanul care a inventat automobilul alimentat cu microunde

Un constănțean susține că are rezolvarea pentru înlocuirea combustibililor tradiționali pentru automobile, cu variante ecologice. Gabriel Ioniță are 46 de ani și este pasionat de tehnică. A fost electromecanic, dar acum este pensionat pe caz de boală. Își petrece zilele studiind cărți de specialitate și gândind idei noi care să vină în progresului tehnic. Printre invențiile sale se numără un suport pentru sprijinirea documentelor, care să vină din fabricația monitorului de calculator și un cazan cu apă caldă care utilizează încăl-zirea prin inducție. „Aceasta prezintă unele avantaje ca putere mare calorică și viteze mari de încălzire. Este utilizată în metalurgie la topirea metalelor și pentru încălzirea materialelor care nu sunt conductoare de electricitate precum apa, în care nu se produc curenți de inducție”, explică Gabriel Ioniță. Într-una din ideile sale, constănțeanul propune alimentarea automobilelor cu energie electrică prin microunde. „Undele electromagnetice sunt purtătoare de energie și străbat toate mediile. Microundele se utilizează la stațiile radar, pentru încălzirea mâncării și sunt purtătoare de energie electrică fără cabluri electrice. Prin folosirea microundelor pentru transportul energiei electrice se poate face alimentarea cu energie electrică a automobilelor. Bineînțeles, trebuie studiat impactul microundelor purtătoare de energie electrică asupra mediului și viețuitoarelor. Din păcate, eu nu am resursele și fondurile necesare pentru a transforma aceste idei în instalații funcționale și a vedea dacă sunt fezabile. Fac apel la specialiști care ar dori să le verifice și să mă ajute să le pun în aplicare”, spune Gabriel Ioniță.