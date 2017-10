Constănţeanul care a câştigat la loto s-a prezentat să-şi ridice marele premiu

Constănțeanul care a câștigat la loto s-a prezentat să-și ridice marele premiu

Începând de vineri, Constanța are un nou milionar în euro. Este vorba despre constănțeanul care a câștigat înainte de Crăciun marele premiu la 6 din 49, în valoare de peste opt milioane de euro.Potrivit reprezentanților Loteriei Române, acesta s-a prezentat, vineri, la sediul central al instituției, pentru a-și ridica premiul, de 43.810.458,68 de lei, al patrulea premiu ca valoare din istoria jocului.Câștigătorul este un constănțean, care are în jur de 40 de ani și joacă ocazional la loto. Doar unul dintre numere are semnificație, celelalte numere fiind alese la întâmplare. El a jucat biletul norocos la agenția Loto de la Brotăcei. A plătit pe bilet 19,3 lei și a pus trei variante simple la 6 din 49 și o variantă la Noroc.Norocosul constănțean a declarat că, înainte de a câștiga acest premiu, avea suspiciuni mari cu privire la corectitudinea tragerilor și că a crezut că e ceva aranjat, chiar dacă mai avea un câștigător la loto în familie. Odată cu ridicarea câștigului, acesta a dorit să le transmită celorlalți jucători mesajul să joace în continuare și să nu se îndoiască de corectitudinea Loteriei Române. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.