Constănţean norocos. A câştigat 57.000 lei la loto

Un constănţean a câştigat 57.957,90 de lei la tragerile Loto 5 din 40 de duminică. Este vorba despre un premiu de categoria a doua, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din municipiul Constanţa.

Pentru tragerile de joi, 14 ianuarie, sunt în continuare în joc poturi uriaşe atât la Joker, cât şi la 6 din 49.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,25 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,82 milioane de lei (peste 373.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,34 milioane lei (peste 3,56 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 747.000 de lei (peste 153.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 304.000 de lei (peste 62.400 de euro). La Super Noroc este in joc, de asemenea, la categoria I un report in valoare de peste 50.600 de lei (peste 10.400 de euro).