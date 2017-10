Constanţa va avea şosea de coastă. Cine o va construi şi când va fi gata

3

hotie rosie

Avitech este una dintre firmele controlate de ghita. mai are rost continuarea ? Avitech SRL are asociati Avitech overseas co ltd ( cipru ) si alte doua offshoruri . Dna merla are vechime in lucrari cu dedicatie , este de ajuns sa vedeti un locuieste , sa vedeti cine construieste in zona respectiva si a beneficiat de aprobare de la mediu ( unde distinsa dna era director ) . Efectiv la 2 pasi de casa dnei ghiolul a fost acoperit de pamant excavat din cartierul tomis plus , in asa fel rezultand mii de m de luciu de apa disparut .... dar evident ca aceste aspect sunt neinteresante cat timp dna este sef la programe in primaria constanta

Adăugat de : Ionescu Sorin, 26 august 2015

Mazare si Constantinescu vor conduce mafia din oras ani buni de acum inainte. O vor conduce si din puscarie, de fapt toata administratia locala ar...