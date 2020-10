Constanța, un șantier imens! Malul Lacului Siutghiol, împânzit de blocuri cu 16 etaje

În cartierul Palazu Mare, chiar la malul Lacului Siutghiol, urmează să fie ridicate blocuri turn. O firmă a solicitat aviz de mediu pentru a stabili reglementările urbanistice care să îi permită să construiască un întreg ansamblu rezidenţial de locuinţe colective.







Malul Lacului Siutghiol va fi împânzit de blocuri. Un nou cartier de lux se conturează în zona de vest a municipiului Constanţa, cu deschidere chiar la lac. Firma SC New Home Construct S.A. solicită Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa emiterea Acordului de Mediu pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru realizare ansamblu locuinţe colective Palazu Mare, zona mal Lac Siutghiol. Terenul respectiv are o suprafaţă de 18291,58 metri pătraţi şi este proprietatea privată a firmei New Home Construct SA.







În prezent, parcela intră în categoria teren arabil. „Scopul studiului urbanistic este de a integra zona în circuitul economic şi imobiliar al municipiului Constanţa. Se urmăreşte realizarea unui ansamblu de locuinţe colective medii şi înalte, spaţii verzi amenajate aferente acestora, şi funcţiuni complementare ca servicii şi birouri, alimentaţie publică şi comerţ cu amănuntul. În ceea ce priveşte regimul de înălţime al construcţiilor, se urmăreşte realizarea unor volume terasate, cu retrageri succesive, ajungând până la P+16, însă se va impune respectarea condiţiilor de însorire”, se arată în documentaţia depusă la Agenţia de Mediu Constanţa.







Pasaj suprateran la intersecţia de la „vaporaş”







La primele etaje ale blocurilor de 16 etaje vor fi zone de birouri – servicii, comerţ, iar apartamentele vor fi amplasate la etajele superioare, pentru a beneficia de panorama asupra lacului sau oraşului. În total, vor fi 11 imobile. În proiect este propusă şi reamenajarea bulevardului Tomis în zona respectivă, pentru a asigura un acces facil la parcelă şi blocuri. Astfel, actualul DE 512, care face legătura între DN2A şi zona Lacului Siutghiol ar trebui să aibă patru benzi, faţă de cele două deja prevăzute în Planul Urbanistic General al Constanţei şi preluate în PUZ-ul cartierului Palazu Mare. De asemenea, DN2A ar trebui să aibă patru benzi în dreptul zonei, pentru a putea realiza o bandă de acces către loturi. Mini-sensurile giratorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu ar trebui să fie transformate în turbogiraţii, iar la intersecţia bulevardul Aurel Vlaicu cu bulevardul Tomis şi DN2A ar fi necesară realizarea unui pasaj suprateran. Aceste investiţii şi modificări ale tramei stradale ar urma să fie făcute de către autorităţile locale.