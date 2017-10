Constanţa - un oraş cu multe blocuri noi, dar proaste. Prima Casă se împiedică de "ţepele" constructorilor

3

CONTEAZA FERICIREA PATRONULUI

pe lapusneanu 179 se chinuie de 3 ani sa faca un mamut de 3 blocuri cu 7 etaje numai ca locul e mlastinos si dupa ce ca sunt in pericol cele 4 blocuri din jur LP2, T3, T4, S5, T5, T6, pt ca facand acel mamut cu 7 etaje alea dintre blocuri e f mica si in cazul unui cutremur totul VA FI UN MOMAN DE MOLOZ SI MORTI si in cazul unui incendiu nu se poate intra cu pompieri si distanta dintre blocul mamut in constructie si bl S5 e f mica si LP 2 se vor uita in camerele bl vechi, dar nimanui nu pasa ca cu acel mamut ne-a luat spatiul verde. ...si peste toate astea la mamut in constructie patronul si-a batut joc de muncitori si au muncit pe gerul cumplit pe ninsoare pe vant...nimeni nu s-a gandit ca muncitorii lucrand in ger vor plati cu boli incurabile ...unde e ITM, PROTECTIA MUNCII?.A CONTEAZA NUMAI PROSPERITATEA PATRONULUI? NOI CA SUNTEM SUFOCATI CU ATATEA BLOCURI NU CONTAM SANATATEA MUNCITORILOR MAI CONTEAZA? DELOC ...CONTEAZA DOAR FERICIREA BANILOR.