Constanţa turistică! Zona gării, plină de gropi, gunoaie şi maidanezi

Luni, 14 iunie, la orele prânzului, chiar când trăgea în gară trenul de Bucureşti, am ajuns şi noi în zonă. În câteva minute, peronul s-a umplut de turişti gata de distracţie, aventură sau odihnă. Unii au luat-o pe jos sau au rămas în staţia de autobuz, alţii s-au urcat în taxi ori au fost preluaţi de cunoştinţe. Un cuplu de vârstnici, agasaţi de insistenţa taximetriştilor, ne-a cerut ajutorul să le spunem cum pot ajunge cu autobuzul la un hotel din Mamaia. Le-am oferit informaţiile şi aşa am aflat că vin tocmai din Drobeta Turnu Severin şi că nu au mai fost pe litoralul românesc de peste 10 de ani de zile. „Noi locuim în Germania şi anul acesta am venit în România pentru vacanţa de vară, pentru că a fost mai uşor să călătorim, cu toată pandemia aceasta. Ultima dată am fost la Constanţa în 2010. Acum, după atâţia ani, ne aşteptam să vedem multe schimbări în bine, dar nu prea e aşa. Pare că timpul a stat în loc aici. Nu s-a modernizat mai nimic…”, ne-a spus turistul.Cu un gust amar, ne-am uitat în jur.