CONSTANŢA sub o nouă avertizare de COD PORTOCALIU

CONSTANȚA sub o nouă avertizare de COD PORTOCALIU

Sâmbătă, 11 Februarie 2012.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări COD PORTOCALIU de ninsori abundente care vor începe de sâmbătă ora 18:00 și se va încheia marți, ora 14:00. Vor fi vizate, în principal județele din vestul, estul și sudul țării. Potrivit meteorologilor, în zilele următoare, județul Constanța urmează să intre din nou sub incidența codului portocaliu de ninsori și viscol puternic. De asemenea, meteorologii avertizează asupra posibilității formării de polei.COD PORTOCALIU- Intervalul: 12 februarie, ora 18 - 13 februarie, ora 12În intervalul menționat va ninge abundent in partea de sud-vest a tării, iar vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 55 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada. Se va depune strat nou de zăpadă, ce va depăsi local 30 cm.COD GALBEN - Intervalul: 12 februarie,ora 18 - 13 februarie, ora 12In intervalul mentionat, in toate judetele din Muntenia, precum si in judetele: Galati, Vrancea, Covasna, Timis si Hunedoara, dar si in zona de munte a judetelor Brasov si Sibiu va ninge, iar stratul de zapada nou depus va depasi local 15 cm. Vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 40 - 50 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada.Nota: In regiunile sudice, ninsori si unele intensificari ale vantului vor fi si in cursul zilei de sambata, 11 februarie, precum si in prima parte a zilei de duminica, 12 februarie, insa intensitatea acestora va fi redusa.COD PORTOCALIU - Intervalul: 13 februarie,ora 12 - 14 februarie, ora 02În intervalul mentionat va ninge abundent in partea de sud si sud-esta tării, iar vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 55 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada.Se va depune strat nou de zăpadă, ce va depăsi local 30 cm si izolat 50 cm.COD GALBEN - Intervalul: 13 februarie,ora 12 - 14 februarie, ora 02În intervalul mentionat, in judetele: Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara si Timis va ninge, iar stratul de zapada nou depus va depasi local 15 cm. Vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 30 - 40 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada.Nota: In zona litoralului si a Deltei Dunarii vor fi precipitatii mixte si se va forma polei.COD PORTOCALIU - Intervalul: 14 februarie,ora 02 - 14 februarie, ora 14În intervalul menționat va ninge abundent in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, iar vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 60 -70 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada. Se va depune strat nou de zăpadă, ce va depăsi local 30 cm.COD GALBEN - Intervalul: 14 februarie,ora 02 - 14 februarie, ora 14În intervalul mentionat, in judetele: Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt si Valcea va ninge, iar stratul de zapada nou depus va depasi local 15 cm. Vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de pana la 30 - 40 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada.