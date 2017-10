CONSTANŢA SUB NĂMEŢI / Maşini înzăpezite, drumuri blocate, urgenţe medicale. Cum trece Constanţa peste dezastru

1

Administratie locala sun orice critica!

Nu am vazut nici o autoutilitara ,masina de pompieri sau altceva pe A2 de la km 180 pana la intrarea in oras. Doar o masina de politie care te orbea cu acele culori albastru intens si rosu de deasupra masinii. Situatie dezastruos gestionata in orasul Constanta si judet A2 este luna bec ,ca vara ,cu zapada aliniata de a lungul si pluguri pe A2 in judetele Ialomita ,Calarasi ,Ilfov Numai in Dobrogea dezastru Uitati-va in oras nici arterele principale nu sunt curatate ,probabil primarul o fi la Mogadiscio la plaja lui Mazare. Am vazut un singur plug de zapada in Palazu mare Politia se posteaza la iesirea din oras cum se lasa seara la intrarea pe A2 sa interzica iesirea masinilor Aseara cozi de 2 km de soferi nemultumiti care nu puteau ajunge acasa ca nu erau lasati sa iasa.Motivul?? Nicidecum viscolul sau vremea .Proasta organizare.Parcari la mall uri pline de zapada,trotuare cu nameti unde nimeni nu iese cu o lopata,asteapta sa vina cineva sa le curete in fata casei. Domnilor politisti de ce nu ii amendati pe comerciantii care nu curata zapada din fata institutiilor lor? Patrulati in zona Piata Tomis 3 ,vedeti pe cineva de la administratia pietelor sau primarie sa curete mormanele de zapada?? Sau nu vedeti decat pe cei care iti taie tichet de parcare in țZapada mormaneȚ