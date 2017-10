Constanţa sub COD PORTOCALIU / A îngheţat Marea Neagră

Constanța sub COD PORTOCALIU / A înghețat Marea Neagră

Ultimele zile ale lui Gerar, așa cum o numeau bătrânii pe luna ianuarie, aduc la Constanța și în întreaga țară frig cumplit. Administrația Națională de Meteorologie a emis, în cursul zilei de ieri, o atenționare cod portocaliu de ger persistent. Avertizarea cuprinde capitala și 37 de județe, printre care și județul Constanța, și este valabilă până vineri, 3 februarie. Va fi un ger cumplit, mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului.Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 ianuarie - 3 februarie, în Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și Dobrogea, vremea se va menține geroasă, mai ales în cursul nopților și al dimineților. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -27 și -17 grade, iar cele maxime diurne vor fi negative.Mai grav este că în Dobrogea, Bărăgan și sudul Moldovei vântul va avea viteze ce vor atinge la rafală 40 - 50 de km pe oră, accentuând senzația de frig. Indicele de răcire IR va coborî sub pragul critic de -32 de unități.În tot acest timp, în Crișana și Banat este numai cod galben de ger. Aici vremea va fi geroasă în cursul nopților, iar valorile termice vor coborî sub -10 grade Celsius.Mâine va fi cel mai frigAstăzi și mâine vor fi probabil cele mai geroase zile ale anului. Minimele vor atinge -16 grade Celsius, iar maximele -11 grade Celsius. Miercuri va fi chiar mai frig, până la -13 grade Celsius, pe timpul zilei. Gerul se mai potolește joi, când vor fi maxime de -4 grade Celsius, și vineri, 3 februarie, vom avea chiar valori pozitive.Frigul nu este însoțit de precipitații, dar nu este exclus să apară unele fulguieli în cursul zilei de joi.Îngheață mareaGerul persistent a creat peisaje mirifice la malul mării. La Cazino faleza și stabilopozii sunt plini de gheață, iar la plaja Modern marea deja a înghețat la mal. Valurile surprinse de ger au creat modele inedite, iar digul pare de zahăr. Ultima dată când a avut loc un asemenea fenomen a fost în luna ianuarie 2006. Atunci marea a înghețat aproximativ 150 de metri de la linia țărmului.Ceai cald și pauze dese pentru angajațiInspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă verifică zilele acestea modul cum angajatorii aplică măsurile pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.Conform legii, în perioadele cu temperaturi extreme, temperaturi sub minus 20 grade C sau temperaturi scăzute care, în condiții de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel, angajatorii trebuie să asigure echipament de lucru și echipament individual de protecție adecvat, să acorde pauze pentru refacerea capacității de termoreglare (spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător) și să ofere cel puțin jumătate de litru de ceai fierbinte de persoană, pe schimb.