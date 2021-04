Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Asociația „Gastroenterologia Tomitană” și APT-C lansează mâine, 9 aprilie, de la ora 12.00, în sala Senatului a Universității „Ovidius”, proiectul de conștientizare și testare pentru depistarea infecției cu virusul hepatitic C. Acesta se intitulează „Constanţa spune NU hepatitei C” şi este adresat populației cu risc crescut de hepatită C.

Proiectul va cuprinde angajații din unitățile industriale din Portul Constanța și populația din comunitățile rurale din județul Constanța (comunele Cogealac, Mereni, Bărăganu, Negru-Vodă), prin

intermediul cabinetelor medicilor de familie.

Prin acest proiect, cadrele medicale îşi propun să crească rata de informare a populației și de conștientizare cu privire la importanța

testării pentru hepatita C. În acelaşi timp, se doreşte asigurarea accesului populației din județul Constanța la testarea rapidă și gratuită, precum și accesul imediat la evaluare și tratament al persoanelor depistate pozitiv pentru infecția cu virusul hepatitic C (VHC) etc.