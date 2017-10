Constanţa şi renaşterea Centrului Vechi. Mai poate fi salvată istoria oraşului?

3

...chiar este totul pierdut!

Istoria orasului nu mai poate fi salvata. Este lucru clar. A fost, intentionat, lasata la o parte zeci si zeci de ani. In epoca comunista au fost ,,plantate,, blocuri, iar dupa ,,revolutie,, au aparut constructii din sticla si beton. Constanta veche are o imagine hidoasa. Parca nici carosabilul care a fost amenajat recent nu are nici o legatura cu specificul orasului. Banuiesc ca s-au pus la cale si s-au desfasurat tot felul de aranjamente cu proiectul si executia lui. Numai la imaginea orasului nu s-a gandit nimeni. In cultura noastra de ,,mari gospodari,, -cum ar fi trebuit sa fie primarii urbei, s-au urmarit doar cateva zone urbane care au fost intretinute pe bani grei. Probabil ca pe acolo locuiau cei de la putere si rudele lor. Restul nu a mai contat. In ultimii ani nici macar spatiul din jurul Palatului adminstrativ nu a mai intrat in atentia autoritatilor. Vestitul ,,parc arheologic, mandria Constantei de odinioara, locul preferat al locuitorilor orasului in serile de vara, a ajuns o ruina. Balarii, maidanezi, boschetari...Cine sa aiba grija de un oras asa frumos? Cine se incumeta sa dea Constantei stralucirea ei de altadata? Dupa cum merg treburile cu gospodarirea orasului, nu prea cred ca va putea cineva sa faca asta. Constanta a fost deja condamnata atunci cand kitsch-ul a inlocuit principiile urbanismului modern: salvarea si valorificarea zonelor istorice, monumentale și realizarea unor zone institutional-functionale si rezidentiale distincte, așa cum s-a intamplat in toate marile orase din lumea asta....Pana si in China a fost posibil acest lucru....numai la noi nu!