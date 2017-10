Constanţa secolului 21

Constanța secolului 21

Trăiesc în Constanța lui 2011, într-unul din cele mai mari orașe ale țării, chiar lângă mare, dar timpul pare că s-a oprit în loc pentru ei. Sunt blocați în secolul trecut. Bordeie improvizate din cartoane și resturi de materiale de construcții furate sau recuperate din gropile de gunoi. Nu au geamuri la ferestre, iar curentul și apa le fură de la rețeaua locală, prin racorduri ilegale, îngropate. Sunt constănțenii din zona de est a cartierului Km 5, de pe strada Viorelelor și prelungirea ei. De blocuri îi desparte numai o cale fe-rată și câteva buruieni, dar diferența de civilizație este de la cer la pământ. Am ajuns la ei ieri dimineață, puțin după ora șase. Nu este nici țipenie de om pe stradă. Trezirea o dau polițiștii care însoțesc echipele RAJA, Enel și ale Serviciului de Evidență a Populației. Imediat, bătăturile se umplu de romi mirați și nervoși nevoie mare că sunt deranjați așa de devreme. Cu ochii cârpiți de somn, sunt legitimați cu toții, după care sunt verificate actele mașinilor aflate în fața curților, toate cu nu-mere de înmatriculare de Bulgaria. Rând pe rând, se trezesc și copiii, care ies desculți afară, curioși de toată agitația. Sunt mulți, foarte mulți, parcă nu se mai termină. Într-o curte alăturată, pe o saltea veche și murdară și învelite cu o plapumă ruptă, dorm încă două fetițe. Le trezește forfota din jurul lor, când polițiștii se chinuiesc să deschidă o altă mașină. După poartă, apare o altă fetiță, cu părul strâns la spate, într-o coadă, și murdară din cap până în picioare. Privește „spectacolul” și mușcă cu poftă dintr-un codru de pâine și dintr-o roșie. „Că doar nu am făcut crimă!“ În timp ce femeile se întreabă de ce atâta tevatură, „că doar nu am făcut crimă, omor, nu am dat în cap”, reprezentanții RAJA și Enel dezgroapă racordurile ilegale la apă și curent electric. Se jură că nu le-au făcut ei. Nu se lamentează însă atunci când li se taie utilitățile. Știu că peste câteva ore vor trage furtunurile și cablurile la loc, până la următorul control. „Din ce să plătim toate astea, că noi nu avem nici cu ce să luăm de mâncare la copii. Să ne dea de muncă și dup-aia o să plătim”, strigă una dintre femei arătând spre băie-țelul pe care îl ține în brațe. Trăiesc din ajutorul social și din alocațiile copiilor. Mai fac câțiva lei din fierul vechi pe care îl adună și îl vând la centrele de colectare. Dar nu au muncit cu adevărat nicio zi din viața lor. Nu au plătit niciodată impozite și nici facturi la apă sau curent. Fără canalizare și asfalt Imediat lângă casele lor, stau tanti Dumitra Ciobanu și nepoții săi, familia Simion. Nu sunt deranjați de control, mai ales că ei au toate actele în regulă. Spun că nu au probleme cu vecinii, conviețuiesc bine și încearcă să nu se deranjeze unii pe ceilalți. Însă, au o mare nemulțumire: „Stăm în Constanța, dar strada asta (n.r. - strada Viorelelor) nu a fost niciodată asfaltată. E pietruită, dar e vai de ea. Arată ca la țară. Au venit și au asfaltat pe șoseaua principală, dar la noi pe stradă nu au mai intrat. Au spus că nu mai au materiale. Nu avem nici canalizare și suntem nevoiți să plătim vidanjorii să goleas-că fosa. Noi ne plătim taxele și impo-zitele. Suntem cu ele la zi, dar degeaba”, ne-a spus Ștefan Simion. Cu chiloții pe poarta vilei Ceva mai la vale, tot pe strada Viorelelor, în fața unei curți în care tronează o vilă în construcție este descoperit un alt racord ilegal la apă. Proprietara, Dania Buga, se enervează foarte tare atunci când utilajul reprezentanților RAJA începe să sape în căutarea branșamentului. Îi beștelește cum îi vine la gură și, pentru ca să fie sigură că au înțeles mesajul, își atârnă pe poartă și lenjeria intimă. Gestul nu îi înduplecă însă pe lucrători, care desființează branșamentul ilegal, o lasă pe femeie fără apă și îi calculează consumul paușal pe care îl are de plătit din urmă. Nouă branșamente ilegale Controlul de ieri a scos la iveală nouă branșamentele ilegale la apă și tot atâtea la curent electric. Toți utilizatorii s-au ales cu proces verbal de constatare în sistem retroactiv și paușal, dar și cu plângeri penale pentru furt.