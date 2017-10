CONSTANŢA SE TOPEŞTE! Astăzi este cea mai călduroasă zi. Ce temperaturi ne aşteaptă

CONSTANȚA SE TOPEȘTE! Astăzi este cea mai călduroasă zi. Ce temperaturi ne așteaptă

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Canicula a pus stăpânire pe întreaga țară. Ziua de ieri a fost cea mai călduroasă din acest an, iar astăzi ar putea fi înregistrat un nou record de temperatură! 17 județe sunt sub avertizare de cod portocaliu de caniculă iar restul țării, sub cod galben. Meteorologii vorbesc despre posibilitatea de a emite cod roșu de caniculă. Zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce li s-a făcut rău pe stradă.Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35...38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în toată țara.Valul de căldură va persista și pe parcursul zilei de joi, 9 iulie, în regiunile sudice și estice, iar instabilitatea atmosferică se va accentua treptat începând din vestul țării.