Constanţa se sufocă sub betoane. Tomis 3, un imens şantier

Vezi Mamaia

Vezi situatia din Mamaia. Este similara cu cea din Constanta. Mai precis: Acum 1 an, admiram frumosul bloc de locuinte ridicat de firma Solid House pe malul lacului, undeva vizavi de Restaurant Vatra (adica la vreo 150 de metri mai departe de sensul giratoriu de la Cazino). Era si este un bloc facut cu bun gust, in forma de "U". De cateva luni insa, la 5 metri de el, s-a ridicat o alta structura, la fel de inalta. Am crezut ca este o constructie a altui investitor. Chiar il compatimeam pe turcul de la Solid House: uite ca faci ceva frumos si vine un tampit, cu pile, care iti ia tot aerul si lumina. Vai, vai, cum o sa mai vanda apartamentele turcul?... Am fost socat sa vad un banner imens pe noua structura si sa constat ca este ridicata de acelasi turc. Repet: la 5 metri de blocul frumos. Treceti pe acolo si va veti minuna. Cine dracu' i-a dat autorizatie de constructie pentru a doua structura? Sau vrea sa se saboteze de unul singur? Cine o sa-i cumpere apartamente, in conditiile in care deschizi fereastra si il scuipi pe vecin intre ochi? Este incredibil ceea ce se intampla, in materie de constructii inghesuite, in Constanta si Mamaia. A, inca ceva: ati vazut porcaria aceea de beton care se ridica la 1 metru de pasarela metalica din zona Cazino? La ce s-a gandit constructorul / proprietarul? Ca va avea succes sa vanda apartamente sau sa inchirieze camere in conditiile in care coboara si urca non stop oamenii pe pasarela, la 1 metru de ferestre? Mi-e sila efectiv! L-am votat pe Mazare in 2000, cand era independent. In acel prim mandat, a facut lucruri bune. Apoi, parca s-a tampit...