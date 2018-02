Constanţa se pregăteşte pentru noul sezon estival. "Lucrăm la un brand al Dobrogei!"

Constanța se pregătește pentru noul sezon estival. "Lucrăm la un brand al Dobrogei!"

Peste două luni de zile litoralul românesc va fi invadat de turiști, iar Constanța îi va întâmpina cu plaje curate, evenimente cât pentru un an întreg și un concept complet nou de turism. Acestea vor fi prezentate începând de astăzi, la București, la Târgul de Turism al României, unde, în premieră, județul Constanța va avea un stand care va reuni atât operatori din turism, parteneri privați, Organizația Patronală Mamaia Constanța, cât și autoritățile locale și județene.„Venim cu un nou concept și cu foarte multe noutăți. Asociația Patronală Mamaia nu mai există. În schimb, la această oră funcționează Organizația Patronală Mamaia și Constanța. De altfel, aceasta va fi la baza constituirii Organizației de Management al Destinației, împreună cu Primăria Constanța. Împreună mergem la Târgul de Turism al României, unde va fi ceva cu totul nou. Vor fi prezentate toate atracțiile zonei, de la istorie și cultură, la experiențele gastronomice”, explică Nicolae Bucovală, președintele Organizației Patronale Mamaia Constanța.Constanța, destinație smartAnul 2018 aduce tendințe și tentații noi pe litoralul românesc. În primul rând, nu se mai pune accentul doar pe plajă și posibilitățile de agrement pe mare, ci sunt organizate din ce în ce mai multe evenimente. Practic, începând cu data de 1 Mai vor fi evenimente în fiecare săptămână, până la sfârșitul sezonului. Mai mult decât atât, Constanța și Piața Ovidiu intră, din ce în ce mai mult și mai constant, în preferințele turiștilor atunci când vine vorba despre petrecerea timpului liber.„Avem strategia pregătită, avem alături parteneri privați, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, Universitatea «Ovidius», avem multe inițiative private și dorința de a schimba lucrurile. Avem un calendar de evenimente, dar și un program intens pregătit pentru 1 Mai. Urmăm pasul logic: o strategie de turism la nivelul județului Constanța. Până acum am avut doar exemplul stațiunii Mamaia și o parte din Satul de Vacanță, însă noi vrem să punem în valoare tot municipiul. Avem ce arăta, avem istorie, avem cele mai mari, cele mai noi și cele mai curate plaje de pe litoralul Mării Negre, trebuie să le exploatăm. Avem organizația patronală alături, avem și resurse, din taxa de dezvoltare și promovare a turismului, pe care le putem utiliza pentru a dezvolta aplicații cu scopul de a dezvolta Constanța ca destinație smart, dar și pentru a o promova ca fiind cea mai sigură, mai ales din punct de vedere al calității serviciilor salvamarilor. Avem pași importanți făcuți în ceea ce înseamnă accesibilitate. Sperăm ca, de la an la an, să avem rezultate din ce în ce mai bune. Nu putem să stăm amorțiți, cu aceeași mentalitate că avem o infrastructură, ninge, plouă, nu contează, vine cineva și pe la noi”, este de părere primarul Constanței, Decebal Făgădău.La fel de optimist se arată și președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, care anunță, în premieră, că, până la mijlocul anului 2018 vom avea și un brand al Dobrogei.„Vom readuce turismul constănțean acolo unde îi este locul. Lucrăm la strategia de dezvoltare a turismului în județ și dorim ca, împreună cu județul Tulcea, să realizăm un brand al Dobrogei. Acesta ar putea fi gata în următoarele luni”, a spus președintele CJC Constanța.Dobrogea are multe de oferitPrimii care vor avea ocazia să vadă ce au pregătit operatorii turistici de pe litoral pentru sezonul care va începe pe 1 Mai sunt vizitatorii de la Târgul de Turism, care se deschide astăzi, la București.„Am gândit un concept nou, unic la nivel național, care să pună în valoare tot ce are județul nostru de oferit. Am ales un display open space în care să punctăm câteva aspecte esențiale, cum ar fi cultura și istoria bogată, etniile și întrepătrunderea lor pe tărâmul Dobrogei, experiența gastronomică, turismul istoric. Vom crește atractivitatea și vibe-ul standului, având ca invitați în cadrul standului pe Andrei Pavel și ar fi venit și Simona Halep, dar este plecată. Vor găti specialități dobrogene chef Radu Zărnescu, chef Cătălin Scărlătescu. Avem o secțiune care reproduce atmosfera festivalului Neversea, degustări de vinuri de la crame dobrogene, mâncare din locurile noastre și dansuri ale tuturor etniilor din zonă”, povestește Anca Pavel Nedea, director executiv al Organizației Patronale Mamaia Constanța.