Constanţa, oraşul în care nesimţirea ar trebui să coste mult

Curatenia

Bravo Cosmin. Articol demn de un jurnalist adevarat. Ma bucur ca ai sezizat aspectul complex al problemei curateniei. Curatenia/mizeria pleaca de la producatorul de deseuri, care este cetateanul. Nimeni nu o sa stea dupa cei care arunca mizeria, mancarea, hartia, sticla. Nimeni nu o sa umble cu un faras dupa cetatenii certati cu civismul. Am observat ca romanul este obisnuit sa se debaraseze imediat de gunoi, ca si cum nu ar fi produs de el. Se debaraseaza pe strada, in statie de autobuz, in sali de cinematograf etc. Stiu sigur ca sunt cartiere in Constanta in care sacosa de gunoi se arunca de la etaj, pe fereastra de la bucatarie. Bizar este ca nu am vazut ca romanii sa arunce mizeria afara din masina pe geam cand merg in alte tari europene. Am vazut insa cand un sofer, care cum a intrat in Romania prin granita cu Ungaria (Nadlac), a aruncat o sacosa mare cu deseuri pe strada. Probabil ca le-a adunat pe drum prin Europa si cand a intrat in tara lui le-a aruncat, parca in dusmanie, pe jos. Solutia cred ca o intuiesti: Amenzi!!!! Avem legislatie in acest sens. Avem amenzi pentru depozitarea neselecta pe fractii a deseurilor, avem amenzi pentru aruncat gumoaiele in locuri neautorizate. Problema e, cine le aplica? Ce Primar se risca sa amendeze locuitorii localitatii? Cu siguranta cel amendat nu va mai vota acel Primar. Si atunci ce facem? Aruncam gunoiul nesortat pe fractii (reciclabil si umed) si aruncam gunoiul pe unde apucam. Ca altfel nu mai votam cu cine ne amendeaza....:(