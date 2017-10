Constanţa, oraşul fără coşuri de gunoi. "Sunt în zadar dacă nu creştem gradul de civilizaţie"

Constanța, orașul fără coșuri de gunoi. "Sunt în zadar dacă nu creștem gradul de civilizație"

Constanța nu s-a putut lăuda niciodată ca fiind un exemplu de curățenie. Oraș turistic, vizitat, anual, de sute de mii de persoane, aglomerație mare, indolență și mai mare, atât din partea cetățenilor, cât mai ales a autorităților, Constanța are de ani de zile o etichetă rușinoasă, fiind considerată murdară, urâtă, insalubră. În al doisprezecelea ceas, autoritățile locale vor să îndrepte lucrurile, vor să readucă municipiul Constanța în civilizație și au început chiar de la coșurile de gunoi.Dacă v-ați plimbat de curând prin oraș, cu siguranță ați observat că nu mai sunt coșuri de gunoi. Acestea au fost scoase și vor fi înlocuite. „Dacă trebuie să scapi de un șervețel sau de un gunoi, orice, pur și simplu nu ai unde să le arunci. În centru nu mai este niciun coș de gunoi. Și atunci ne întrebăm de ce aruncă oamenii gunoaiele pe jos. Păi pentru că nu au unde. Coșurile de plastic au fost o idee proastă de la început. Erau foarte urâte, luau foc și se topeau, rămâneau fără capace și așa mai departe. Acum primăria le-a scos de tot. Sperăm că este doar o măsură temporară, până când le vor înlocui. Deși poate ar fi fost mai bine ca măcar acelea care erau deja să le fi păstrat până când aveau o variantă pentru cele noi și le înlocuiau pe loc”, ne-a spus, indignat, Marian Pârvu, din Constanța.Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, a fost demarată deja achiziționarea noilor recipiente pentru colectarea gunoiului. Este vorba despre o cantitate de peste 700 de coșuri de gunoi care nu vor mai fi amplasate pe stâlpi, ci vor fi montate separat. Pentru a se asigura că iau cea mai bună decizie, autoritățile locale au ținut să consulte și opinia organizației nonguvernamentale Greenpact, care monitorizează spațiile verzi și calitatea vieții în municipiul Constanța. „În cursul zilei de marți, 26 ianuarie, am participat la o ședință cu șefii mai multor servicii din cadrul primăriei. Așa am aflat că licitația pentru achiziționarea de coșuri de gunoi a avut loc și că acestea vor fi diferite față de cele anterioare. Fosta administrație alesese aceste coșuri de plastic pentru că erau mai ieftine și putea cumpăra mai multe. Dar, dincolo de faptul că nu aveau un aspect deloc plăcut, nu erau nici funcționale. Noile coșuri vor fi diferite și în niciun caz nu vor mai fi de plastic. Problema este că, dacă le pun pe cele noi, acelea trebuie păstrate și aici depinde cel mai mult de gradul de civilizație a unora dintre constănțeni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Victor Maxim, reprezentantul Greenpact Constanța.Acesta a propus montarea unui sistem digital de inventariere a fiecărui coș de gunoi, cu raportare digitală automată zilnică a operării coșurilor de gunoi de către salubrizator. „De asemenea, s-ar putea utiliza un sistem ieftin și inovator, unic în țară, prin care lucrătorul de salubrizare acționează, cu o brățară specială, un cip montat pe fiecare coș de gunoi, astfel încât să se vadă în mod clar când a fost golit coșul și să se monitorizeze mult mai eficient toată infrastructura, atât de către Primărie și Polaris, dar și de către ong-uri și cetățeni. Oricum, toate acestea sunt în zadar dacă nu creștem gradul de civilizație și comportamentul cetățeanului față de bunurile publice și față de mobilierul stradal”, a mai spus Victor Maxim.În plus, Primăria Constanța analizează posibilitatea ca societatea de salubrizare, Polaris, să preia nu doar responsabilitatea golirii coșurilor de gunoi ci și aceea de a le cumpăra din bugetul propriu și de a le întreține.