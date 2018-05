Constanţa, oraşul european în care bicicliştii nu au loc pe şosele

Constanța, orașul european în care bicicliștii nu au loc pe șosele

În Constanța bicicliștii merg pe stradă pe riscul lor. Nu au piste pentru biciclete și nici nu vor avea prea curând. Singura porțiune unde pot circula protejați are mai puțin de un kilometru, mai exact, pe bulevardul Tomis, de la Capitol, la Lupoaică, dar, până acolo, ar trebui să meargă cu bicicleta în cârcă, pentru că străzile nu sunt făcute să-i primească, iar șoferii nu sunt deloc prietenoși cu ei în trafic. Mai este o pistă în stațiunea Mamaia, dar este prea îngustă și deseori traversată de pietoni, așa că nici acolo nu sunt în siguranță.Recent, Primăria Constanța a refăcut strada Traian. A fost turnat covor asfaltic, au fost montate borduri noi și s-au trasat marcaje însă, din nou, nu există pistă de biciclete.„De ce nu au gândit și aici o pistă de biciclete? În zona Lupoaică, de exemplu, putea să se lege cu cea de pe bulevardul Tomis și mai câștigam cel puțin un kilometru. Dar se pare că nu se vrea. Bicicliștii pur și simplu sunt ignorați de autorități. A fost păstrat un trotuar pe partea cu malul, inutil. Câți oameni se plimbă pe acolo. Dar o pistă pentru biciclete ar fi fost mult mai utilă”, ni s-a plâns Constantin B., din Constanța.În perioada următoare, vor fi demarate lucrări și pe bulevardul Marinarilor, în cadrul proiectului de reabilitare a zonei Poarta 1. Însă nici aici nu vor fi piste pentru bicicliști. Motivul invocat de autorități ține de înclinația arterei.„Voi descuraja pista de biciclete pe o stradă care are pantă cu înclinație mare. Iar zona peninsulară, gradual, se va transforma într-o zonă liberă de mașini sau, mai bine zis, într-o zonă în care vor avea acces doar mașinile rezidenților și mașinile de aprovizionare și intervenție, într-un regulament bine definit. Cu alte cuvinte, te poți plimba pe oriunde în zona peninsulară cu bicicleta.Tocmai de aceea, nu am simțit nevoia să știrbesc din infrastructura rutieră și așa subdimensionată și să mă hazardez în a construi acolo o pistă de biciclete, în condițiile în care ai partea cealaltă, la nivelul peninsulei, toate străzile la dispoziție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Decebal Făgădău.Fără piste și fără planuri…Edilul a evitat, însă, să ne spună unde mai sunt planuri pentru a fi realizate piste pentru biciclete. Totuși, studiile arată că mulți dintre cei care merg zilnic cu mașina prin oraș merg singuri și doar de acasă la serviciu.„În momentul în care am făcut planul de mobilitate noi am elaborat un studiu mare de chestionare, la care au răspuns mulți oameni.90 la sută dintre autoturisme, în momentul în care au fost oprite în trafic și s-a completat un chestionar origine - destinație, aveau un singur pasager, și anume șoferul, ceea ce este nenatural. Ba mai mult, peste 60 la sută dintre cei care au fost opriți în trafic și au avut amabilitatea să completeze acest chestionar origine – destinație aveau, zilnic, aceleași rute predefinite, cu alte cuvinte, aveau același traseu, de acasă la serviciu și de la serviciu spre casă”, mai spune edilul constănțean.Mai puțin de o treime din locuitori merg la serviciu pe bicicletă zilnic, celelalte două treimi folosind transportul în comun sau mașina proprie. Capitala mondială a bicicliștilor este Amsterdam, ultimele statistici arătând că în capitala Olandei sunt peste 840.000 de biciclete, de patru ori mai multe decât numărul mașinilor. Sigur că nu ne așteptăm ca peste noapte să ajungem la nivelul europenilor, dar măcar să vedem că se face ceva. Un plan de analizat, un proiect concret, un kilometru în plus de pistă, o stradă unde să aibă acces numai bicicliștii, orice! Altfel, riscăm ca, în curând, de la atâtea mașini și aglomerație, să nu mai avem ce respira!