Constanţa nu are puncte de prim ajutor, pentru că nu e destul de cald!

Constanța nu are puncte de prim ajutor, pentru că nu e destul de cald!

Asfaltul este încins, aerul irespirabil, iar locurile umbrite sunt „vânate” mai ceva ca soldurile. Meteorologii au emis o atențio-nare de cod galben, avertizându-ne că, cel puțin până duminică, va fi o căldură dogoritoare. La rândul lor, medicii de la Urgență sunt asaltați de pacienți care au avut de suferit din cauza caniculei și tot atrag atenția că nu e de glumit cu soarele arzător. Autoritățile locale sunt singurele care întârzie să reacționeze și să deschidă puncte de prim ajutor, unde să fie acordat un minim de îngrijiri medicale celor care li se face rău pe stradă. Motivul, așa cum a fost invocat de reprezentanții Primăriei Constanța: nu este destul de cald! Ștefan Taran, șeful Serviciului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că au fost făcute toate pregătirile pentru deschiderea a opt puncte de prim ajutor în municipiul nostru, unde vor acorda îngrijiri medicale 72 de cadre medicale. Planul este să fie înființate astfel de puncte în cluburile de pensionari din parcuri; respectiv câte unul în apropierea Teatrului „Oleg Danovski”, în Tomis II, în Badea Cârțan, în Poarta 6, la Far, în Parcul Tăbăcărie și două puncte în zona CET. Persoanele cărora li se va face rău vor fi servite cu apă rece, cu ceai sau suc, li se va lua tensiunea și li se va face un control inițial. „De asemenea, vor fi patru ambulanțe care vor sta la dispoziția acestor puncte de prim ajutor, pentru a-i transporta pe bolnavi la spital”, a afirmat Ștefan Taran. Pe hârtie, totul a fost pus la punct. Ba chiar primarul Radu Mazăre a semnat documentele prin care își dă acordul pentru înființarea lor, a susținut șeful Protecției Civile. Practic, niciunul dintre aceste puncte de prim ajutor descrise mai sus nu a fost realizat, pentru că, așa cum ne-a declarat Ștefan Taran, nu a fost atinsă o temperatură destul de ridicată. „Punctele de prim ajutor vor fi deschise în momentul în care va fi depășită temperatura de 35 grade Celsius, adică va fi cod galben. Ele vor funcționa între orele 9.00 și 18.00, dar numai în zilele caniculare, adică în care temperaturile vor fi peste nivelul indicat”, ne-a spus Ștefan Taran. Șeful Protecției Civile a adăugat că, prin decizia luată, se respectă prevederile legale, căci „legea nu ne permite să deschidem aceste puncte de prim ajutor dacă nu este cel puțin cod galben”. Totodată, el a adăugat că, dacă s-ar respecta legea ad-litteram, punctele de prim ajutor ar trebui deschise după depășirea pragului de 37 grade Celsius. Pe de altă parte, nu se poate să nu menționăm că Administrația Națională de Meteorologie a emis, pentru intervalul 14 - 17 iulie, cod galben pentru întreaga țară, deci inclusiv pentru Constanța. Iată când vor fi deschise punctele de prim ajutor Ieri, la amiază, în centrul municipiului Constanța, la umbră, se înregistrau 33 de grade Celsius. La nivelul asfaltului, însă, temperatura era mult mai ridicată. În plus, indicele de confort termic aproape că a atins pragul critic, stabilit de specialiști la 80. La acest nivel, din cauza zăpușelii și a umidității din aer, organismului îi este greu să transpire și să-și scadă, astfel, temperatura. O altă cauză ce duce la decompensare și lipotimii și la înmulțirea numărului bolnavilor cronici care ajung la Urgență. Iar în ultimele zile, potrivit medicilor, unitatea sanitară a fost asaltată de pa-cienți cu probleme cronice cărora li s-a făcut rău din cauza căldurii. Cu toate acestea, din cauza a două grade Celsius, Constanța nu are puncte de prim ajutor! Reprezentantul Serviciului de Protecție Civilă a adăugat că, cel mai probabil, punctele de prim ajutor vor fi date în funcțiune sâmbătă, 16 iulie, și vor fi deschise atât timp cât meteorologii vor anunța temperaturi peste 35 grade Celsius.