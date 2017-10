Constanţa nu are bolnavi închipuiţi

Constanța nu are bolnavi închipuiți

Concediile medicale au fost luate la puricat de inspectorii caselor județene de asigurări de sănătate din întreaga țară, de la jumătatea lunii mai. Primele trei săptămâni de verificări au scos la iveală numeroase nereguli: acte medicale lipsă, doctori care nu au completat corespunzător documentele și bolnavi ce nu au fost găsiți la domiciliu. Au fost aplicate amenzi de aproape 900.000 de lei, banii urmând să ajungă în fondul asigurărilor de sănătate. Începând cu 15 mai, angajații caselor județene de asigurări de sănătate au însărcinarea să verifice modul cum sunt acordate concediile medicale. După trei săptămâni de la intrarea în vigoare a noii norme legislative, Ministerul Sănătății susține că au fost depistate nenumărate nereguli. Facem precizarea că datele prezentate de minister se referă la controalele efectuate în intervalul 19 mai - 4 iunie. Din cei 1.540 de medici verificați, la 336 dintre ei au fost găsite abateri. „Mai precis, la fișa pacientului nu au fost anexate declarațiilor lor privind locul ales pentru verificare, lipsea declarația prin care se dovedește plata asigurărilor de sănătate sau nu era atașată adeverința de la angajator din care să reiasă numărul zilelor de concediu de care pacientul a beneficiat în ultimele 12 luni. Au existat certificate completate greșit și nesemnate de beneficiar”, se arată în comunicatul ministerului de resort. În consecință, peste 200 dintre medici au fost amendați, cuantumul total al amenzilor fiind de aproape 900.000 de lei, în vreme ce alți 70 de doctori au primit doar avertismente. „Ca să aveți o imagine asupra acestui subiect, cu banii strânși în trei săptămâni am putea asigura tratamentul standard pentru aproape 90 de bolnavi de cancer pe an sau am putea finanța medi-camentele, materialele sanitare și salariile pe o lună în trei unități de primiri urgențe”, a afirmat Cseke Attila, ministrul Sănătății. 21 de bolnavi nu au fost găsiți acasă Urmare a deficiențelor, 51 de concedii medicale au fost suspendate și nu vor mai fi plătite - 30 din cauza lipsei actelor medicale, iar 21 pentru că bolnavii nu au fost găsiți la domicilii. Potrivit reprezentanților ministerului, Botoșani se remarcă având cei mai mulți bolnavi „închipuiți”, care nu se aflau acasă - 9 din cei 19 verificați la domiciliu. Județul Timiș, pe de altă parte, s-a evidențiat prin amenzile consistente primite de medici - 22 de medici au fost sancționați cu peste 83.000 de lei. În Brașov au fost suspendate 23 de concedii medicale, majoritatea din cauza dosarelor incomplete, iar șase medici au fost amendați cu 26.000 de lei și s-au ales și cu sesizări către Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor. Medicii din Constanța respectă legea Pe de altă parte, Constanța se remarcă printre județele unde prevederile legale au fost înțelese și respectate, susțin reprezentanții ministerului de resort. Daniel Learciu, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ne-a declarat că toți doctorii controlați, în perioada menționată, aveau actele medicale în ordine și niciun bolnav nu „absenta” de la adresa indicată pentru perioada concediului medical. În consecință, în județul nostru nu a fost aplicată nicio amendă. Nici în Arad, Bacău, Bihor, Cluj, Ilfov și Teleorman nu au fost aplicate sancțiuni pecuniare. Verificările vor continua și pe viitor.