Constanţa - ne aşteaptă o vară a extremelor. "Vom avea temperaturi foarte ridicate, urmate de ploi abundente"

Tasnitoare

Apropo de imaginea cu tasnitoarea. Ati mai vazut asa ceva functional in Constanta lui fagadau? Cel putin prin zona frecventata de mine nu mai e niciuna functionala. Plec de acasa de la ICIL, pe jos pana la Dacia la locul de munca. Stiu, pot lua 100 / maxi-taxi, dar din cand in cand nu strica si putina miscare. Daca te razbesti setea pe drum trebuie sa dai banii pe apa plata, asta in conditiile sunt tasnitoare (nefunctionale) la Casa de Cultura (chiar 2 in parc, ambele pe butuci),, Trocadero si Dacia. Nu inteleg de ce mai sunt tinute de decor. Ar trebui scoase, macar stie lumea o treaba, nu se bucura cand le vede ca se poate racori putin peste 1-2 luni cand vine vara.