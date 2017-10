Constanţa merită un Spital de Pediatrie. Copiii noştri merită să fie sănătoşi, chiar dacă nu votează

1

De ce nu are Constanta nici maternitate si clinica OG separat de judetean? Asa cum au alte orase mai civilizate din tara noastra. Nu private, ca private sunt, dar preturile acolo sunt prohibitive. Nu mi se pare corect ca in acelasi spital sa internezi o gravida sa nasca, care daca vine ca urgenta sa se intersecteze cu cazuri de boli acute ce necesita de asemenea urgenta (de ex. gripa, dizenterie, enteroviroze). Iar femeile voteaza. Copii nu voteaza, dar voteaza parintii lor. In ceea ce priveste clinicile private - imi pare rau sa spun, dar daca ai o problema serioasa cu copilul, tot la judetean trebuie sa mergi. Pentru ca la privat fie trebuie sa te imbolnavesti cu programare, fie nu ai destui bani, iar daca ai bani exista riscul ca personalul sa nu fie destul de competent.