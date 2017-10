CONSTANŢA, mai rău ca la ŢARĂ

5

Strazi

De cca 5 ani locuiesc in cartierul palazu mare, terenul cumparandumi-l cu vreo 4 ani inainte, deci sa spunem de 9 ani de cand circul prin palazu. Din mom achizitionarii terenului se trambita ca se va introduce canalizare si se vor asfalta strazile in max 2-3 ani.... Absolit normal avand invedere ca juridic si fiscal mai ales, acest cartier apartine orasuluii Constanta, impozitele fiind de zona rezidentiala... Ori se fac 10 ani in vara si nu numai ca nu exiata canalizare si asfalt, dar noi riveranii am pus mana de la mana sa le pietruim, si acum datorita sapaturilor ne-am intors in timp cu 50 de ani. Personal cred ca autoritatea locala ar tb actionata in instanta pt prejudiciile create, atata timp cat impozitele percepute si incasate de la noi si repet nu mici sunt folosite pt Dumnezeu stie ce!!!