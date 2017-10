Constanţa, la a treia înfruntare cu ninsorile şi viscolul

Constanța, la a treia înfruntare cu ninsorile și viscolul

Am tot sperat că vom scăpa, că ne va ocoli urgia și că meteorologii s-au grăbit când au emis avertizarea de cod galben pentru tot week-end-ul trecut. N-a fost să fie. Duminică după-amiază au început să devină realitate previziunile, iar peste noapte s-au transformat în cel de-al treilea coșmar alb al acestei ierni. Luni dimineață, nimic nu mai semăna cu peisajul cenușiu în care ne-am culcat. Mormanele gri de zăpadă veche, trotuarele ghețuș, gropile de pe șosele, toate erau acoperite de un strat nou de nea, iar viscolul puternic zbura fulgii deși de colo-colo, ca într-un dans nebunesc. Pe șosele începuse deja partea a treia a campionatului de patinaj neartistic pentru autoturisme. Același decor cu zăpadă frământată, șoferi cu lopeți, pietoni zgribuliți mergând, riscant, pe marginea drumului, mașini derapând și intersecții troienite. Din fericire, spre prânz, ninsoarea s-a înduplecat de noi. A mai rămas doar vântul, însă ceva mai domol. Meteorologii au ridicat luni seară, la ora 20,00, avertizarea de cod galben pentru județul nostru. Pentru ziua de marți, 9 februarie, și pentru noaptea spre miercuri, au anunțat că vremea se va ameliora ca aspect, dar se va menține rece. La Constanța, temperatura minimă va fi de -4 grade Celsius și maxima de 0 grade. La Mangalia va fi mai cald cu un grad. Cel mai frig va fi la Adamclisi și Cernavodă, unde se vor înregistra temperaturi cuprinse între -8 și -2 grade Celsius. În prima parte a zilei de marți, va mai ninge slab, pe arii restrânse, iar noaptea și dimineața sunt condiții de ceață. Peste 52 de utilaje lucrează la deszăpezire Potrivit directorului general al S.C. Polaris M. Holding, Radu Virgil, utilajele de deszăpezire au lucrat toată noaptea, mai ales pe arterele principale, și vor continua acțiunea până vor reuși să pătrundă și pe străzile mai mici, din cartiere. „Avizarea meteorologică de cod galben a fost tratată cu mare seriozitate, am pregătit mașinile și am refăcut stocul cu material antiderapant. Încă de duminică seară, de la ora 21,00, am postat utilaje în zonele cu probleme, pregătite să intervină. Apoi, când a început să ningă, am intrat cu lamele. Avem, în prezent, peste 52 de utilaje pe teren, cu lamă, încărcătoare frontale, autobasculante și împrășteatoare de material antiderapant. Zăpada va fi depozitată temporar în intersecții și, în funcție de cum e vremea, ne vom concentra mai ales pe înlăturarea poleiului de pe străzi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Radu Virgil. De asemenea, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri acționează cu 65 de utilaje de deszăpezire, cu personalul aferent, și cinci autofreze de zăpadă, pe toate drumurile județene la un interval de 40 – 50 minute pentru a menține circulația autovehiculelor. În noaptea de 7 spre 8 februarie, s-a acționat în sprijinul a patru ambulanțe, două autobuze, cinci microbuze și 17 autoturisme. Avarie Enel remediată la Canlia și Agigea Viscolul puternic de duminică noaptea a lăsat, pentru câteva ore, fără curent electric localitatea Canlia și localitatea Agigea. Lucrătorii Enel Distribuție Dobrogea au reușit să identifice pro-blema și au remediat-o. Potrivit purtătorului de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea, Johanna Scântee, nu erau avarii la nicio linie de tensiune, astfel încât, în pre-zent, întreg județul este alimentat cu curent electric. Trenuri anulate pe rutele din sud-estul țării Din cauza ninsorii abundente și a viscolului, traficul feroviar s-a desfășurat cu mare dificultate pe numeroase rute din sudul țării. Cele mai multe probleme au fost pe curse ce fac legătura între București și sud-estul țării. În cursul zilei de luni, au fost anulate peste 60 de trenuri, iar cele care au circulat au avut întârzieri de până la 160 de minute. CFR a anunțat pentru astăzi suspendarea Acceleratului 1982 Tulcea Oraș-București Nord, Personalului 9104 Târgoviște Sud-București Nord, Personalului 8122 Slobozia Veche-București Nord, Personalului 8014 Constanța-București Obor și Personalului 8032 Fetești-București Obor. Căile Ferate Române recomandă călătorilor ca, înainte să cumpere bilete, să solicite in-formații despre circulația trenurilor și modificările apărute. În plus, reprezentanții CFR avertizează că, din cauza vremii, este posibil ca trenurile să plece din gări cu o întârziere de jumătate de oră, până la o oră. Porturile fluviale închise, aeroportul deschis În ciuda vremii nefavorabile, manevrele în porturile maritime nu au fost suspendate, singurele porturi închise fiind cele fluviale și portul Midia. Și Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu a fost deschis operării aeronavelor, în condiții de iarnă, ce-i drept. Utilajele aeroportuare asigurau intervenția continuă, menținând operaționale platformele, căile de rulare și pista. Bolnavii dializați din județ au fost aduși la Spitalul Județean Bolnavii cu insuficiență renală, care au nevoie de dializă pentru a putea supraviețui și care domiciliază în județ, au fost transportați, ieri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Dr. Bogdan Câmpineanu, șeful Compartimentului de Dializă, a arătat că este vorba de 12 pacienți, programați pentru hemodializă în zilele de luni și marți, o parte fiind aduși de duminică, iar patru dintre ei, în cursul zilei de ieri. „Bolnavii au fost aduși cu mașina spitalului, din Palazu Mare, Lazu, Dobromir, Castelu, Cuza Vodă. Pe drumurile județene nu au fost probleme, dar accesul pe străzile lăturalnice din comune a fost dificil, căci unii bolnavi nu au putut să iasă la șosea”, a afirmat medicul pentru „Cuget Liber”. Pacienții vor rămâne internați în spital până când se va îmbunătăți vremea. În prezent, în SCJU fac hemodializă 35 de pacienți. Doi oameni ai străzii, găzduiți la Urgență Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a devenit, pe perioada ultimelor zile friguroase, adăpost pentru oamenii străzii. Spre deosebire de dățile trecute când a fost emis cod galben, numărul sărmanilor care au apelat la bunăvoința cadrelor medicale a fost mult mai mic. Astfel, în cursul nopții de duminică spre luni, au ajuns la spital doi oameni ai străzii. Potrivit dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt SCJU, cele două persoane nu au probleme de sănătate care să necesite internarea, dar vor rămâne în camera de triaj a UPU până la trecerea avertizării de vreme nefavorabilă. O persoană fără adăpost este cazată de către Asociația Fair Play, situată în zona CET, cu care Primăria Constanța a încheiat o înțelegere în acest scop. Este vorba de un bărbat cu probleme de sănătate, care se află în cadrul asociației de câteva zile. Lucian Cioceanu, directorul executiv al asociației, a declarat pentru „Cuget Liber” că nu ar dori să mai găzduiască și alți oameni ai străzii, din cauza scandalului și stricăciunilor pe care le fac. „Data trecută când a fost emisă avertizare de cod galben, au fost aduși 15 oameni ai străzii, de către ambulanțe și polițiștii comunitari. Două zile au stat liniștiți, dar apoi unul dintre ei a adus băutură și au început să facă scandal. Au lovit-o cu mătura pe femeia de serviciu, au lovit-o pe asistentă, au făcut mizerie”, a arătat Lucian Cioceanu. Bărbat mort după ce a deszăpezit un microbuz școlar Ambulanțele au ajuns, ieri, cu greutate la solicitările primite din județ, din cauza condițiilor meteorologice. Dr. Aura Broască, director medical al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Constanța, ne-a spus că s-a circulat cu dificultate în zonele Dumbrăveni, Tariverde, Tuzla, etc. „S-a ținut legătura în permanență cu reprezentanții comandamentului pentru situații de urgență și am solicitat utilaje de deszăpezire dacă a fost cazul”, a mai spus medicul. Pentru un bărbat de 55 de ani, din Mihai Viteazu însă, medicii de pe Salvare nu au mai putut să facă nimic. Nicolae Pazar era angajat al Primăriei Mihai Viteazu ca șofer pe microbuzul școlar. „De dimineață a plecat cu microbuzul spre Cogealac, pentru a duce elevii la liceul din localitate, dar mașina a rămas în troiene. Au reușit să deszăpezească mașina și să se întoarcă la Mihai Viteazu. Șoferul a intrat în restaurantul vechi, cum îi spunem noi și în câteva minute a căzut la podea, martorii nu au mai apucat să intervină”, a descris șirul evenimentelor primarul Gheorghe Grameni. Martorii pun decesul pe seama efortului făcut de bărbat, cu atât mai mult cu cât acesta avea probleme cu tensiunea arterială și a mai făcut un preinfarct în urmă cu puțin timp. Înainte de a se prăbuși, bărbatul a acuzat dureri puternice în capul pieptului. La fața locului a ajuns și un echipaj al Ambulanței, dar șoferul decedase deja. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.