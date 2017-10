Constanţa, invitată să joace în liga cea mare! "Suntem puţin întârziaţi, dar recuperăm…"

Constanța, invitată să joace în liga cea mare! "Suntem puțin întârziați, dar recuperăm…"

Constanța a pierdut startul în dezvoltare - o recunoaște chiar și primarul Decebal Făgădău -, dar are posibilitatea și capacitatea de veni puternic din urmă și de a ajunge un nod puternic economic, comercial, maritim, energetic și turistic. Startul a fost dat, ieri, la Universitatea „Ovidius“, unde a fost inaugurat laboratorul de idei pentru acest obiectiv măreț - Aspen City Lab.Dezvoltat de Institutul Aspen România, programul urmărește extinderea discuției pe planificare urbană, concentrându-se pe strategii de urbanizare, infrastructură și transport sigur și sustenabil, eficiență energetică și acces la locuințe accesibile. Programul se concentrează, de asemenea, pe oportunitățile de investiții în aceste domenii și pe strategiile care facilitează crearea unor clustere de tehnologie urbană.„Este o invitație de a juca în liga mare și la cred că municipiul Constanța este pregătit să vină”, a anunțat președintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană.Practic, proiectul urmărește să formeze o comunitate de aproximativ 25 - 30 de lideri din sectorul public, privat și din rândul reprezentanților societății civile și mediului academic, care să se angajeze într-un proces de reflecție transparent, responsabil și imparțial, cu scopul de a consolida poziția Constanței și zonei sale adiacente ca centru regional de putere economică.„Noi avem potențial neexploatat, care se numește un partener local, regional, național și internațional. Suntem puțin întârziați, dar acum avem o deschidere totală de relaționare și parteneriat. Pretutindeni unde mergem transmitem același mesaj de deschidere, de transparență, de suport în atragerea de investiții noi. Sigur, Constanța a rămas în urmă din punct de vedere al aspectului urban, al calității vieții locuitorilor și pentru aceasta trebuie să găsim soluții. Avem multe proiecte și multe foarte avansate. Comunitatea constănțeană nu a fost obișnuită cu dialogul. Ne-am mulțumit să stăm pe margine, să criticăm și să nu ne implicăm. Acum însă avem o nouă abordare, de dialog și parteneriat”, a declarat primarul Decebal Făgădău.„Toți vorbim aceeași limbă!“Acesta a mai spus că, la nivel local, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Administrația Porturilor și autoritățile locale sunt parteneri.„Pe plan local, toți vorbim aceeași limbă. Pe plan regional și național, suntem încă în urmă, de aceea am apelat la Banca Mondială, să vină să ne ajute și să ne acorde asistență tehnică să ne dezvoltăm”, a precizat edilul, subliniind că „pentru prima dată în istoria orașului, am consolidat o echipă care lucrează împreună - investitorii, portuarii, municipalitatea, universitatea, societatea civilă”.„Constanța trebuie să fie un actor dinamic!“Din punct de vedere al Institutului Aspen, Constanța, incluzând zona adiacentă, care conține zone de importanță națională precum complexul industrial Năvodari și Portul Mangalia, ar putea să devină un centru regional de putere economică și un pol de creștere dacă ar reuși să își valorifice locația geostrategică și potențialul comercial. Constanța joacă un rol esențial în valorificarea poziției României de punte între Europa Centrală, fără ieșire la mare, și zona Mării Negre și a Caucazului.„Constanța trebuie să fie un actor dinamic în politicile socio-economice. Ține de fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să ne aducem o contribuție cât de mică. Avem nevoie de acest laborator de idei, care să ne țină ancorați și validați pe harta celor mari. Sigur că este importantă și o stradă mică din cartierul Palazu Mare, dar și să fii pe această rută este extrem de important”, a mai spus primarul Făgădău.La rândul său, directorul CCINA, Dănuț Jugănaru, a subliniat că au fost vremuri în care municipalitatea nu avea un dialog cu mediul economic și cu investitorii. „Am fost dezbinați, dar acum se poate, iar Constanța poate deveni un astfel de nod economic”, a concluzionat directorul CCINA.Terminal GPL și o nouă infrastructură intermodalăPrintre obiectivele incluse în proiect, se numără finalizarea unei Strategii Energetice Naționale de către autoritățile relevante, care să urmărească facilitarea transportului de gaze naturale prin conectarea zonei Mării Negre la interconectorul BRUA (Bulgaria - România - Ungaria - Austria), construirea unui terminal GPL, care să transforme Constanța într-un hub de tranzit al gazului natural din Caucaz, Asia Centrală și alte regiuni, precum și dezvoltarea capacității de stocare a gazului natural pentru a putea adapta o creștere a volumului.De asemenea, s-ar putea crea un cluster agro-industrial în jurul Portului Constanța, conectat la infrastructura intermodală și vor fi realizate proiecte de infrastructură, cum ar fi proiecte feroviare (în sudul Portului Constanța sau în sectorul fluvial - maritim) și lansarea unor curse internaționale de feribot pentru maximizarea transportului din zona Mării Negre și Caucazului către Europa Centrală și invers.