Constanța învechită! „Legea obligă ca fiecare spital să fie demolat după 40 de ani”

„Când m-am operat la genunchi, am mers la SOTRM pentru procedurile indicate de medic. Chiar dacă nu erau condiţii hoteliere de patru stele, eram mulţumiţi că în urma procedurilor amelioram durerile şi ne simţeam mai bine”, ne-a declarat B. C., fost pacient.





Ce se întâmplă, în prezent, cu această secţie, ne-a spus directorul SCJU, dr. Ioan Tiberiu Tofolean.



„Întreținerea unei clădiri vechi este destul de costisitoare. Sunt și în spital secții performante, dar a căror cheltuială, pentru actul medical, depășește cu mult veniturile. Noi trebuie să aducem un echilibru aici, între medicina de performanță și partea economică, iar în accepțiunea mea, partea medicală trebuie să aibă prioritate. Din nefericire, infrastructura sanitară, în județul Constanța este mai veche de 50 de ani. Legea sănătății obligă ca fiecare spital să fie demolat după 40 de ani. De aceea, ne luptăm pe toate fronturile să facem un spital nou sau niște clădiri care sunt atât de necesare Constanței. Apoi, mai este un aspect. Unele secții nu produc. De curând, am luat legătura și cu secția de la Năvodari. Unitatea produce, dar nu suficient şi pentru a avea alte rezultate acolo este nevoie de personal suplimentar, noi servicii. Cert este că avem un plan de măsuri, cu ce ne-am dori să facem, pentru ca lucrurile să se schimbe. O situaţie grea o avem şi la Băneasa, unde vom vedea ce vom face, la fel ca și cu SOTRM-ul”, ne-a declarat managerul.





Un alt spaţiu vechi este şi cel în care îşi desfăşoară activitatea secţia de Dermato-Venerologie, secţie a Spitalului Judeţean, care funcţionează în zona Abator de ani de zile. Clădirea este veche, iar secţia ar putea fi preluată, susţine dr. Tofolean, de un spital nou cu 500 de paturi, de exemplu, mai ales în condiţiile în care secţia amintită funcționează



într-un spațiu mare, cu doar 25 de paturi.





„Ceva trebuie făcut acolo. Dacă s-ar construi spitale noi, ne vom gândi dacă rămâne acolo tot secția DV, deși eu aș spune că nu. Mai degrabă, aş include-o într-o structură nouă, modernă și acolo găsim spațiului o altă destinație. Lucrurile depind, însă, de acest spital nou de care se tot vorbește sau un corp exterior al clădirii SCJU”, a adăugat directorul.





Una dintre clădirile vechi pe care unitatea sanitară le are în administrare este și fosta Secție de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală de la Eforie Sud (SOTRM). Aici, pe vremuri, oamenii veneau să se trateze pentru diferite afecțiuni reumatice, erau operați, făceau diverse proceduri care îi ajutau în recuperare. Din păcate, la ora actuală, nu se mai fac decât o parte din tratamentele de odinioară. În pofida faptului că baza nu le oferea cine știe ce condiții, pacienții veneau și o bună parte dintre ei sunt interesați și acum să se trateze aici.