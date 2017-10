Constanţa intră în "Era smart"!

2

La cur nemteste si la cap Doamne ferste !

Primarasule , eu nu cred ca ai inteles de ce esti in fruntea urbei , tu nu intelegi ca noi avem nevoie de locuri de parcare normale, fara smart si alti senzori costisitori si vorba celui de la punctul 1, la atatea carute cat sunt in oras , daca se caca calul pe senzorii din asfalt , adio smart, ba baieti am inteles ca la voi e mereu vara si va bate soarele in cap, dar incercati sa fiti in mijlocul nevoilor cetatenilor, lasati visele astea erotice.