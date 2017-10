Constanţa, în topul oraşelor cu şomaj mic

1

De unde cifrele?

De cel putin trei ani s-au facut o sumedenie de concedieri,oamenii au varste de peste 40 de ani si prin urmare sunt clar refuzati politicos de angajatori.Nu mai sunt in evidentele nimanui,pot sa moara sau sa plece-n cosmos,nu conteaza,nimanui nu-i pasa nici de ei si nici de tinerii efectiv goniti brutal de societate sa se care unde-or sti,dar sa nu incarce rapoartele ce se vor pozitive.E dezastru si in Constanta si in pana la Mangalia domneste starea de pacla neagra a deznadejdii,disperarii si umilintei.Oamenii se sinucid in serii,se afla rar de ei.Care cifre?