Constanţa, în curăţenie generală!

Let’s do it, Romania!

Constanța, în curățenie generală!

Ziua de sâmbătă, 24 septembrie, este declarată oficial zi de curățenie generală națională. Echipa „Let’s do it, Romania!“ ne provoacă să ne înarmăm cu mănuși și cu saci menajeri și să pornim dis de dimineață la strâns gunoaie. Mai este doar o zi până la marea curățenie națională. Voluntarii sunt așteptați sâmbătă dimineață, de la ora opt, la punctul de înregistrat cel mai apropiat de zona în care locuiesc. Curățenia durează de la ora 8 la ora 15. După această oră începe ridicarea sacilor cu deșeuri. „Campania a ajuns la punctul culminant! Peste 6.000 de constănțeni vor ieși din casă pentru a curăța natura, conform înscrierilor în baza de date a participanților. Profesori și elevi, angajați ai campaniilor din județ, sindicaliști sau doar oameni care au înțeles importanța păstrării unui mediu curat s-au înscris pe www.letsdoitromania.ro pentru Campania de curățare a întregii țări într-o singură zi - 24 septembrie“, a declarat Cosmin Bârzan, unul dintre coordonatorii campaniei la nivel local. Două puncte de înregistrare în municipiuPunctele de înregistrare, de unde voluntarii își pot procura saci și mănuși, sunt, în municipiul Constanța - parcarea Autogrup, de la ieșirea din localitate spre stațiunile din sud, Primăria din Medgidia - str. Decebal nr. 25 și Primăria din Cernavodă - str. Ovidiu nr. 11. De asemenea, în Constanța, în parcarea de la City Park va mai exista un punct de înregistrare pentru voluntarii care s-au hotărât în ultima clipă și care vin pe cont propriu. După încheierea misiunii voluntarilor, sacii cu deșeurile colectate vor fi adunate de salubrizatori. Gremlin Computer va strânge deșeurile reciclabile, Polaris Grup pe cele menajere, iar Lafarge pe cele pentru coincinerare. Voluntarii vor curăța atât plajele, cât și zone cu deșeuri întinse pe sute de metri pătrați, chiar hectare, din apropiere de Cumpăna sau Valu lui Traian. „Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. În 2010, peste 200.000 de voluntari au participat la Ziua de Curățenie Națională de pe 25 septembrie. Proiectul a fost înființat ca rezultat al indiferenței oamenilor și a autorităților locale față de poluarea mediului înconjurător cu deșeuri.