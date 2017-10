Constanţa, imaginea unui oraş mizerabil cu cetăţeni necivilizaţi

Interviu cu Vasile Petro, comisarul-șef al Gărzii de Mediu

Constanța, imaginea unui oraș mizerabil cu cetățeni necivilizați

Nu este stradă în Constanța unde să nu te împiedici de pungi cu resturi alimentare, ambalaje sau pachete de țigări goale. Spre dezamăgirea tuturor, imaginea este a unui oraș mizerabil. Garda de Mediu are pârghiile legale să ia măsuri. Vasile Petro, șeful instituției, explică într-un interviu acordat cotidianului „Cuget Liber“ de ce nu a fost niciun constănțean amendat pentru aruncarea gunoiului la întâmplare. Totodată, arată care sunt măsurile care i-ar „convinge“ să fie mai civilizați. Reporter: În Constanța, curățenia străzilor este o problemă. Ce măsuri ia Garda de Mediu în această privință? Vasile Petro: Nu pot să spun că Garda de Mediu nu are atribuții sau că nu am putea să facem ceva. Privind problema din punct de vedere juridic, așa este, avem această datorie, de a interveni. Facem tot posibilul și nu aș vrea să mă scuz, departe de mine gândul acesta, dar nu este numai problema Gărzii de Mediu. Și, la fel, nu este nici numai problema administrației publice. Cred că este problema cetățenilor și când ajungem să discutăm acest aspect, lucrurile se complică. Cetățenii pot fi sancționați cu amenzi de la 600 la 2.000 de lei, dar legislația impune să fie surprinși în timp ce se depozitează gunoiul în locurile care nu sunt ame-najate în acest sens. Nu putem să vedem hârtia colea și să ne luăm de cei care trec pe stradă. Apoi, trebuie să demonstrăm, să avem probele de rigoare, să-l fotografiem, să avem un martor la îndemână, lucruri aproape imposibil de realizat. Nu sunt atâtea organe de control la câte probleme provoacă cetățenii, în așa fel încât să putem urmări, idealist vorbind, pe fiecare. Putem să facem un experiment. Ieșim în stradă și, în văzul a câțiva cetățeni, aruncăm o sacoșă cu gunoaie. Apoi, merge cineva din urmă să întrebe dacă au văzut cine a aruncat resturile. Mai mult ca sigur că nimeni nu a văzut, nimeni nu a auzit. E păcat că se întâmplă astfel. În alte țări, spiritul civic este mai dezvoltat și ajung chiar și în situația în care se urmăresc unii pe alții și anunță imediat organele de control. Administrația locală, de exemplu, se străduiește să mențină curățenia, în funcție de posibilități, mai ales cele financiare. Istoria a demonstrat că, acolo unde sunt bani, se rezolvă foarte bine diversele probleme. Acolo unde economia scârțâie, și multe dintre treburi rămân nerezolvate. - Sunt constănțenii preocupați de mediu? - Da, dar ar mai fi loc. Spun da, pentru că mă gândesc la sesizările pe care le primim, mai ales de la cetățenii care sesizează imediat orice mișcare legată de construcții. În ultima vreme s-a tot construit în Constanța, dar până la urmă s-a dovedit că totul a fost cu acte în regulă. Dar ar mai fi loc. Problema poate fi privită și economic. Cetățeanul stă, probabil, în locușorul lui și se gândește că există instituții care să se preocupe de păstrarea curățeniei. El se rezumă la simplul gest de a achita impozitele și taxele, dar mai departe, nu mai face și alte gesturi. Nu se gândește că, dacă ridică o hârtie sau îl atenționează pe cel care a greșit, s-ar face economii. Adică: eu vă trag pe dvs. de mânecă pentru că ați aruncat o hârtie, ați ridica acea hârtie și nu veți mai arunca o alta. Serviciul de salu-brizare nu ar trebui să mai vină din urmă, ceea ce înseamnă că nu s-ar mai cheltui niște bani pentru plata lui. Un gest atât de simplu, de micuț, poate duce la o economisire de mii de lei. Pe de altă parte, cetățenii ar putea fi stimulați de administrațiile publice locale să se implice în păstrarea curățeniei. Adică, dacă își curăță grădinițele din fața blocurilor, dacă înfrumusețează zona, să li se reducă taxele datorate bugetului local, cu câteva procente. În acest fel, nu ar trebui să se mai cheltuiască niște bani pentru curățenie, iar oamenii ar fi interesați să se implice, căci ar ști că sunt răsplătiți. - Activitatea Gărzii vizează mai degrabă agenții economici… - Dacă ne uităm la cadrul juridic, observăm că toate trimiterile sunt orientate mai mult către persoanele juridice, agenți economici, instituții publice. Cetățeanul este pomenit și el pe ici pe acolo. Dar nu poți face mediu numai cu obiectivele econo-mice și instituțiile. După 1990, noi am tot avut de furcă cu agenții economici, chiar și planul de activitate, din 2003 încoace, de când a fost înființată Garda de Mediu, e axat tot pe verificarea agenților economici. Dar aceștia au învățat deja foarte bine lecția despre protecția mediului, au rezolvat problemele, deja sunt puși la punct cu toată problematica. Trebuie întors puțin macazul spre cetățean. Nu primim reclamații că ne poluează vreun agent economic. În schimb, sunt reclamați cetățenii, iar când ne uităm pe stradă nu putem spune că ne place.