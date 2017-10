Constanţa fierbe sub cod portocaliu de caniculă, Primăriei îi arde de Neversea

2

Din cate stiu,pe o fasie de aprox. 18 Km de la tarmul Marii Negre clima este influentata mai mult de apa si mai putin de uscat.Asta inseamna ca de la Murfatlar(cam 18 km) spre Dunare/Bucuresti incepe zona continentala,adica influenta uscatului asupra climei este mai mai mare si influenta marii(a apei) este din ce in ce mai mica.Pentru noi,pentru climatologi apa marii este un fel de "Gica Contra" ca sa fiu mai sugestiv.Apa Marii Negre va fi tot un fel de "Gica Contra" si azi. Dar din cate am observat eu,cam de la Palas(uneori de la Valul Traian) influenta uscatului este deja vizibila cu ochiul liber mai ales in timpul iernii.Ati observat ca atunci cand la Constanta ploua la Valul Traian ninge si la Murfatlar deja se vede un strat bunicel de zapada daca va deplasati cu trenul sau cu masina.Si daca tot am ajuns aici profit de ocazie pentru a-mi exprima supararea/revolta cand ascult sau citesc buletinele meteo pentru orasul Constanta.In primul rand Constanta nu exista pe harta meteo la posturile TV sau in ziarele centrale.Buletnul meteo se da pentru Mamaia,fie iarna fie vara.In ce hal a ajuns Constanta.Au sters-o astia si de pe harta Romaniei. Sa le mai spunem jurnalistilor ca vremea de la Constanta(Mamaia) nu este la fel cu vremea de la Medgidia,Cernavoda sau Harsova chiar daca sunt localitati din acelasi judet.Dragi jurnalisti,daca tot va aflati in treaba si vreti sa informati cititorii din Constanta este bine sa luati legatura cu statiile meteo locale care va poate furniza starea vremii cu mare precizie(pe ore si munute daca doriti).Ati vazut cate "tepe" ati luat cand ati anuntat furtuni si ploi la Constanta.Uitati-va ce minciuni ati spus chiar in ultima saptamana.Pentru zona marina(Constanta) incetati sa mai luati buletinul meteo "generalizat" de la Bucuresti.Asta daca vreti sa va respectati ca ziar.Daca nu.....va priveste....P.S.-Nu sunt specialist,nu sunt meteorolog.Luati legatura cu un specialist ca s-o lamurim o data.Eu m-am saturat de buletinele voastre.Sunteti superficiali.

Adăugat de : cos, 30 iunie

Imi explica si mie cineva unde mai exact se afla zona continentala? Nu de alta, dar sa nu ma duc pe acolo!