Constanţa, fără apă caldă și căldură. Iată zonele afectate

Constanța, fără apă caldă și căldură. Iată zonele afectate

Electrocentrale Constanta SA (CET Palas) anunta ca in data de 20.03.2019 a intrerupt furnizarea pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 247. În consecință, in lipsa energiei termice, s-au oprit instalațiile care asigură distributia energiei termice in zona Pod IPMC.







Până la remedierea avariei de către Electrocentrale Constanța SA (CET Palas) nu se pot asigura consumatorilor serviciile de termoficare.