Constanţa, fără apă caldă şi căldură / Decebal Făgădău: "Este inacceptabil ca întreg oraşul să stea în frig pentru că cineva nu şi-a făcut treaba!"

Constanța, fără apă caldă și căldură / Decebal Făgădău: "Este inacceptabil ca întreg orașul să stea în frig pentru că cineva nu și-a făcut treaba!"

Primăria Constanța s-a sesizat în legătură cu absența căldurii și a apei calde, în tot orașul, timp de mai bine de 12 ore, și consideră că principala responsabilă de această problemă este conducerea Electrocentrale Constanța. Potrivit unui comunicat de presă dat publicității de primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, CET Constanța nu a comunicat în mod corect situația avariei și cere șefilor societății să prezinte scuze constănțenilor:"Avand in vedere faptul ca in prima zi cu temperaturi negative Electrocentrale Constanta S.A. (CET Palas) a oprit furnizarea caldurii catre constanteni cu mult peste intervalul anuntat, fac urmatoarele precizari:- in data de 28 decembrie, ora 17:21, am fost anuntat ca CET Palas inregistreaza o avarie si ca va intrerupe total (in tot municipiul Constanta) livrarea agentului termic in data de 29 decembrie in intervalul orar 8:00 – 17:00;- in data de 29 decembrie, ora 17:00, am fost anuntat telefonic ca livrarea agentului termic va incepe la ora 19:00;- in realitate, furnizarea agentului termic a inceput gradual abia in jurul orei 23:00;- punctele termice ale RADET Constanta erau pregatite corespunzator si au reluat imediat distributia caldurii catre constanteni;- sistemul a functionat la parametri optimi abia in jurul orei 3:00 dimineata (30 decembrie);- am fost in contact permanent cu conducerea RADET Constanta, chiar daca Electrocentrale Constanta S.A. nu a mai raspuns apelurilor noastre.Tinand cont ca municipalitatea si constantenii au facut eforturi fara precedent pentru a plati in avans sume substantiale tocmai pentru buna functionare a sistemului de alimentare cu energie termica, consider ca intreaga responsabilitate pentru situatia creata apartine Electrocentrale Constanta S.A.Este inacceptabil ca intreg orasul sa stea in frig pentru ca cineva nu si-a facut treaba! Totodata, este insultatoare pentru constanteni lipsa totala de comunicare din partea CET Palas.Electrocentrale Constanta S.A. are nu doar conditiile, ci si obligatia legala sa furnizeze neintrerupt agent termic, precum si datoria de a se asigura, anterior sezonului rece, ca instalatiile functioneaza si sunt pregatite in permanenta.Solicit conducerii CET Palas sa prezinte de urgenta scuze constantenilor si sa ia toate masurile pentru ca asemenea situatii sa nu se mai repete!Am solicitat Ministerului Energiei sa faca o analiza rapida si serioasa a activitatii Electrocentrale Constanta S.A. si am informat Institutia Prefectului asupra situatiei create.Imi cer scuze tuturor celor ce si-au petrecut aproape o zi in frig si ii asigur ca voi face tot ceea ce tine de mine pentru a avea caldura in case."