"Constanţa este un oraş care are zero infrastructură sportivă"

Stadioane în paragină, școli fără săli de sport

"Constanța este un oraș care are zero infrastructură sportivă"

Școli fără săli de sport, nu tu stadioane, nu tu bazine de înot, nu tu parcuri… infrastructura sportivă din Constanța este aproape inexistentă. Și nu o spunem noi, ci chiar primarul Constanței, Decebal Făgădău, care recunoaște că municipiul stă foarte prost la acest capitol, deși există foarte mulți sportivi talentați și cu rezultate deosebite.Edilul spune că are planuri mari, dar care nu vor putea fi realizate peste noapte și că, în câțiva ani, Constanța va avea două bazine de înot și o bază sportivă modernă, cu o sală polivalentă și stadioane.Deja autoritățile locale au pornit demersurile pentru preluarea în administrare a fostei baze sportive de la „Badea Cârțan”, iar în perioada următoare intenționează să aducă în patrimoniul Primăriei Constanța și baza Clubului Sportiv Farul.„«Triunghiul» și ce a rămas din «Badea Cârțan», pentru că nu pot să spun că mai avem stadionul de rugby «Badea Cârțan», ci pur și simplu ce a rămas din «Badea Cârțan» vrem să le luăm de la Ministerul Tineretului și Sportului. Acea bază sportivă de la «Triunghi» există, în prezent, doar pe hârtie, în rest este o pârloagă, iar noi ne dorim să le preluăm în patrimoniul nostru, să le administrăm, redându-le comunității”, explică Decebal Făgădău.Potrivit acestuia, în zona „Badea Cârțan”, va fi ridicată Sala Polivalentă și sunt proiectate două bazine de înot.„Nu vom face unul singur, ci două bazine, unul pentru performanță și unul pentru a învăța copiii noștri să înoate. Mi-aș dori ca, pe viitor, să nu mai existe copil de constănțean care să nu știe să înoate. Trebuie să ne bucurăm de acest dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, să ne naștem într-un oraș la malul mării. Măcar atâta lucru să asigurăm și noi comunitatea, să-i învățăm pe copiii noștri să înoate. Nu știu la acest moment ce presupune acest lucru, dar știu că suntem săraci la capitolul de structură publică a orașului”, spune edilul.Una din prioritățile autorităților locale în perioada următoare este finanțarea sportului constănțean și realizarea unei infrastructuri care să asigure dezvoltarea sportului în municipiu.„Intenția noastră este de a prelua în administrare infrastructura sportivă. Constanța este un oraș care are zero la capitolul infrastructură sportivă. Stadioanele se află fie în paragină, în administrarea altora, nu a noastră. Tocmai de aceea noi intenționăm să aducem infrastructură, pentru a canaliza toate investițiile. Planul meu este unul extrem de simplu de urmat: infrastructură, structură, rezultate. Astfel încât să știm cât ne costă infrastructura, cât ne permitem să dezvoltăm infrastructura, cât ne costă structura și ce rezultate putem premia, fie de performanță, medalii, fie în masă”, susține Decebal Făgădău.Primul pas, în viziunea primarului Constanței, este chiar reactivarea fostului stadion de rugby de la „Badea Cârțan”.„Vrem să îl integrăm în conceptul nostru de bază sportivă și să îl redăm comunității pentru că tot efortul pe care îl face municipalitatea, orașul, finanțând sportul constănțean, dă rezultate. Tomitanii promovează, HC Dobrogea Sud a câștigat Cupa României la handbal, după o absență a handbalului masculin constănțean din vârful handbalului românesc. Iată că ușor-ușor apar rezultate. Mi-am propus ca pe baze sănătoase, transparență, să începem să construim punct de încredere. În aceeași cheie se interpretează și finanțarea Clubului Sportiv Farul Constanța. Chiar dacă antrenorul Floroiu a ieșit la pensie, merge zilnic acolo, pentru că nu se poate despărți de casa lui. Le-am promis că îi vom susține pentru că CS Farul a reprezentat România la multe competiții internaționale și a fost o pepinieră de ambasadori ai Constanței, nu doar ai României. Vom demara un proces de trecere a CS Farul Constanța, de la Ministerul Tineretului către municipalitate. Dar nu vrem să grăbim acest proces, pentru că el este unul fără precedent și înțelegem că ministerul are nevoie de multe dovezi de încredere. Această alocare suplimentară de fonduri reprezintă o dovadă de încredere”, completează Decebal Făgădău.