Constanţa, din ce în ce mai atractivă pentru locuitorii judeţelor din sudul şi estul ţării

Constanța, din ce în ce mai atractivă pentru locuitorii județelor din sudul și estul țării

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Constanța se construiește masiv. Investitorii ridică bloc după bloc, atât în zonele turistice, cât și în oraș, iar apartamentele noi se vând rapid. Și asta nu pentru că s-ar fi înmulțit foarte tare constănțenii, din contră, mulți au plecat în străinătate, ci pentru că, din ce în ce mai mulți locuitori din zona de sud și est a țării vin către Constanța.În ultimii ani, numărul celor care au părăsit Constanța a fost constant mai mic decât numărul celor care s-au mutat aici. În jur de 12.500 de locuitori ai județului pleacă anual în străinătate, fie temporar, fie definitiv. Și tot anual vin să locuiască în județul Constanța în jur de 12.700 de persoane. Cei mai mulți sunt din județe apropiate Dobrogei și aleg să se mute în mediul urban, mai ales Constanța și Mangalia. De asemenea, potrivit Institutului Național de Statistică, din 2008 și până în prezent, deși numărul locuitorilor județului a avut un trend descendent, s-au înregistrat și foarte multe persoane care și-au mutat domiciliu în zonă, venind din alte județe din țară.„Am locuit în Ciulnița, în județul Ialomița, până am terminat liceul. Apoi am venit aici la facultate, iar după încheierea studiilor m-am angajat la o firmă de transport. În doi ani de zile mi-am cumpărat un apartament prin Prima Casă, bineînțeles, și cu un mic ajutor din partea părinților. Anul acesta i-am convins să se mute și ei la Constanța. Au vândut tot ce aveau la Ciulnița și au găsit o căsuță în Cumpăna. Și vom fi toți aici. Oricum acolo nu este viață. Este plafonare, nu există oportunități pentru tineri, nu există cultură, viață socială. Constanța oferă mult mai multe”, ne-a povestit Mihaela.„Dintotdeauna mi-am dorit să trăiesc la malul mării“Recent, la ceremonia de depunere a jurământului studenților de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, am întâlnit și părinții unui „boboc”. Și aceștia aveau în plan să se mute cât mai curând la Constanța. „Sperăm ca, maximum într-un an, să reușim să renunțăm de tot la Călărași. Este un oraș frumos, dar nu are multe de oferit pentru tinerii capabili. El își va face un viitor aici, iar noi nu mai avem de ce să mai stăm acolo. Așa că ne vom muta la Constanța. Nu consider că o vom lua de la capăt pentru că baza o avem, vom cumpăra un apartament și sunt convinsă că vom găsi și de lucru. Nu suntem tocmai în vârstă, mai avem mulți ani până la pensie, așa că avem timp să ne facem un rost aici, alături de el. Oricum, dintotdeauna mi-am dorit să trăiesc la malul mării”, ne-a spus entuziasmată mama studentului.Locuri de muncă multe și salarii frumoasePe lângă avantajul de a trăi la malul mării, Constanța oferă și multe locuri de muncă. La bursa locurilor de muncă de la începutul lunii octombrie, au fost peste 1.300 de posturi disponibile și foarte puțini aplicanți, așa că de muncă se găsește. Salariile sunt decente și chiar în creștere, în domenii precum transporturi, construcții, chiar și în turism.Deși este aglomerație mare în sezonul estival, Constanța are viață și în restul anului, mai ales în comparație cu alte orașe mai mici. Sunt stagiuni de teatru, concerte, evenimente culturale, târguri și alte festivități. Poluarea este mult redusă față de aerul murdar din Capitală și poți să te plimbi oricând pe malul mării, fără să fie nevoie să mergi ore în șir cu mașina.