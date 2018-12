Constanţa, cufundată în beznă! Becuri chioare şi pericol maxim pe străzi

Constanța, cufundată în beznă! Becuri chioare și pericol maxim pe străzi

Constanța a fost gătită de sărbători. Sunt câteva zile de când pe marile bulevarde și șoselele importante ale municipiului au fost montate ghirlandele cu luminițe de Crăciun. Anul acesta, pentru că este cu însemnătate istorică pentru țara noastră, autoritățile locale au ales motivul tradițional de pe costumele populare. O idee frumoasă, dacă nu ar fi amestecat modelul iei, roșu și albastru, cu ghirlandele cârlionțate cu auriu, argintiu, albăstriu. În final, a ieșit un amestec de luminițe, foarte multe ce-i drept, dar multe par aruncate în copaci și pe stâlpi fără niciun pic de simț estetic.Și chiar nu ne-ar deranja nici acest lucru, pentru că noi, constănțenii, ne-am obișnuit să spunem „Mai bine așa decât deloc!”, dacă măcar ar funcționa celelalte lumini de pe stâlpi. Dar, se pare că, în multe zone, sistemul public de iluminat a fost oprit, temporar sperăm, pentru a alimenta luminițele de Crăciun.Pe bulevardul I.C. Brătianu, în zona ICIL, imediat după lăsarea serii, se aprind ghirlandele, dar luminile de pe stâlpi nu. Este întuneric beznă pe trotuare, iar pietonii riscă să-și rupă picioarele.„Nu știu ce s-a întâmplat, dar, de când au montat luminițele de Crăciun, nu se mai aprind becurile de pe stâlpi. Ori este o defecțiune, ori fac economie. Am făcut sesizare la Primăria Constanța, dar văd că problema persistă de câteva seri. Ies copiii de la Școala nr. 24, cei de la Liceul «Ovidius» și este întuneric de-ți bagi degetele în ochi. Este periculos pentru oricine trece prin zonă. Noroc cu luminile de la reclame, că mai vezi pe unde mergi!”, ni s-a plâns Dan R., un constănțean care locuiește în cartier.Treceri de pieton periculoaseProblema însă este semnalată în mai multe zone ale Constanței.„De la Far, până pe Șoseaua Mangaliei, la ieșire din Constanța, sunt porțiuni unde iluminatul public ba funcționează, ba nu funcționează. Sunt sute de metri unde este beznă. Pe podul de la Doraly sunt aprinse becurile de pe partea dreaptă, cum te duci spre ieșirea din localitate. Apoi, chiar în dreptul stațiilor de autobuz și al trecerilor de pietoni, se sting și cele de pe partea dreaptă. Așa că toți cei care traversează riscă să nu fie văzuți la timp de șoferi, mai ales că zona este aglomerată, în special după ora 17. În continuare, până la ieșire din oraș, nu este nicio lumină aprinsă. Măcar semafoarele funcționează și ghirlanda cu beculețe de la intrarea în oraș. Că altfel am crede că am nimerit în cine știe ce colț de lume, unde încă nu a fost inventat iluminatul public”, ni s-a adresat o constănțeancă.Femeia spune că ar fi făcut și o sesizare către autoritățile locale și i s-a spus că se vor face verificări în zonă.„Ce așteptăm, să se întâmple o tragedie? La trecerea de pietoni de la Far s-au petrecut atâtea accidente și ziua și noaptea, când erau luminile aprinse. Acum este întuneric. Nu se vede absolut nimic. Este o chestiune de timp până când vom vedea un alt om lovit. Și, bineînțeles, șoferul este întotdeauna cel considerat vinovat. Nu primăria, că ne ține pe întuneric. Este iarnă, copiii care învață după-amiază ies de la școală la 6, unii chiar la 7. Nu toți merg acasă cu mașină cu șofer, unii merg pe jos, singuri, căci părinții poate sunt încă la muncă. Pe ei cine îi păzește în tot întunericul acesta?”, ne-a mai spus femeia, revoltată.Becuri economice, dar inutileÎn cartiere, mai ales pe străduțele unde luminițele de Crăciun nu au mai ajuns, situația este asemănătoare.„Nu știu ce fel de becuri economice folosesc, dar luminozitatea este foarte scăzută. Doar că nu e beznă, în rest, nu vezi pe unde mergi. Și am mai observat că, pe unele străzi, becurile sunt orientate mai mult către șosea și mai puțin către trotuare. Mașinile au faruri, dar noi, cei care mergem pe jos, nu avem. O să ajungem să ne luăm fesuri cu lanternă, ca minerii. Asta nu este Constanța anului 2018. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu era așa rău pe străzi”, și-a vărsat oful și Mihai Ristea, din cartierul Coiciu.