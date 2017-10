Constanţa, codaşă la voluntarii pentru curăţenie în oraş

Constanța, codașă la voluntarii pentru curățenie în oraș

Voluntarii din toată România au strigat, pe 24 septembrie, pentru a cincea oară “Let’s do it, Romania!” și au participat la cea mai mare mobilizare de voluntari din țară, cu scopul de a strange deșeurile din arealelele naturale. Rezultatele arată că peste 200.000 de voluntary au strâns peste 267.700 de saci cu deșeuri în România, în timp ce în republica Moldova au ieșit la curățenie în Chișinău peste 3.500 de voluntari.În topul județelor cu cei mai activi voluntari se găsesc Botoșani (17.300 voluntari – 20.350 saci), Gorj (14.950 voluntari – 19.887 de saci), Vaslui (13.384 voluntari – 15.525 de saci), Maramureș (13.281 voluntari – 13.136 de saci), Suceava (9.781 voluntari – 12.636 de saci), Prahova (8.592 voluntari – 16.797 saci), Argeș (7.963 voluntari – 10.463 saci), Dâmbovița (7.203 voluntari – 8.805 saci), Buzău (6.814 voluntari – 12.746 saci), Arad (5.747 voluntari – 6.916 saci).În Constanța au participat la acțiune doar 2.077 voluntari, care au strâns, în total, 3.892 saci.Unul dintre cei mai tineri voluntari "Let`s Do It, România!" are doar 3 ani, a venit însoțit de părinți și învață să respecte natura, iar cel mai vârstnic voluntar are 80 de ani și i-a impresionat pe cei din jur cu energia și dedicarea sa. La acțiunea națională de curățenie au participat elevi, care au venit împreună cu profesorii și școala - la acțiune au participat 102 216 elevi și 10 993 profesori, angajați din companii din diverse domenii, familii, persoane cu dizabilități și chiar deținuți, care realizează astfel muncă în folosul comunității.Voluntarii au colectat deșeuri precum: PET-uri, ambalaje, produse voluminoase din plastic, sticlă, hârtie, carton, doze de aluminiu, materiale textile, îmbrăcăminte și încalțăminte, dar și deșeuri electronice.