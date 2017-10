CONSTANŢA / Ce gânduri are Mazăre cu Zona Peninsulară

2

de cand e faleza proprietatea lor?

Am locuit pana in 1985 ,cand am fost demolati pe portiunea cuprinsa intre Biserica Greaca si blocul ,,turn",pe str. Mircea. Am facut toate demersurile de intrarea in posesie a terenului si toti care au fost in primarie din 1990 si pana acum (am si hotarare jud.care a zis ca nu e valabila) au comunicat ca terenurile sunt proprietate publica!? De cata spaga trebuie sa dispunem sa intram in posesia terenurilor avute,cand ptr.unii s-a retrocedat terenul de pe fosta str. Caramidari (in spatele blocului ,,turn" colt Ferdinand cu Mircea) ?????????? Chiar nu se poate scapa de HOTII DIN PRIMARIA CONSTANTA??????????????????????