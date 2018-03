Conferința Națională a Coaliției Asociațiilor Femeilor de Afaceri va avea loc la Constanța

Constanța, capitala femeilor de succes din România. EVENIMENT IMPORTANT!

Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei (ASOAF) – Filiala Constanța va organiza în luna septembrie a acestui an, în Constanța, Conferința Națională a Coaliției Asociațiilor Femeilor de Afaceri (CAFA).Proiectul a pornit în urma participării unei delegații de patru membre ale Asociației Oportunități de Afaceri pentru Femei Constanța (ASOAF), la conferința „Femei de succes în Europa“, în perioada 7 - 8 martie, la Bruxelles, Parlamentul European. Este vorba despre o delegație formată din Mihaela Belcin, președintele ASOAF, Meryem Mambet, Liliana Constantinescu și Olga Jalobă, femei de afaceri și membre active ale asociației.Conferința a fost inițiată și organizată de europarlamentarul Maria Grapini. La eveniment, au participat 40 de femei de afaceri din România, membre în asociații de afaceri afiliate la CAFA ( Coaliția Asociațiilor Femeilor de Afaceri).„Statisticile arată că femeile nu se implică în viața economică și socială deoarece au o lipsă de modele feminine de succes“, acesta a fost mesajul comisarului Mariya Gabriel.O altă prezență de impact a fost cea a antreprenoarei de succes din Marea Britanie, Madi Sharma, care ar putea participa și la conferința din Constanța. Mesajul lansat de aceasta la conferința „Femei de succes în Europa“ a fost o parafrazare a citatului lui Ghandi, „Be the change that you wish to see in the world, no excuses “ (n.r. „Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”). În opinia lui Madi Sharma, femeile trebuie să fie motorul schimbărilor pe care și le doresc și trebuie să se implice.La conferința de la Parlamentul European au mai participat, pe lângă gazda evenimentului, Maria Grapini, delegații de femei de afaceri din toate regiunile țării, dar și alte oficialități precu Luminița Teodora Odobescu, ambasador al României la Uniunea Europeană, Carmen Hopârtean, director Casa de Artă belgo-română Arthis, Simona Caminska, șeful Comitetului prezindențial al Organizației Tinerilor Antreprenori din Uniunea Europeană etc. „Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei (ASOAF) – Filiala Constanța a primit cu mare bucurie și onoare, invitația dnei Maria Grapini. Prezența membrelor la Parlamentul European reprezintă un imbold de a realiza lucruri de mare angajament pentru comunitatea din Constanța. In cadrul întâlnirilor, am cunoscut europarlamentari și alți funcționari ai Parlamentului European care ne-au asigurat de tot sprijinul lor în introducerea CAFA în proiecte europene alături de alte coaliții similare din țările membre UE”, a declarat Mihaela Belcin, președintele ASOAF.Tot ca o concretizare a acestei întâlniri s-a discutat despre programul „Diaspora Start Up”, mecanism de sprijin financiar pentru tinerii din diaspora care doresc să își deschidă afaceri în România. Suma disponibilă ca ajutor ar urma să fie în valoare de 40.000 de euro.Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei (ASOAF) – Filiala Constanța a fost înființată în anul 2005 și se implică prin proiecte și evenimente în viața comunității din Județul Constanța.