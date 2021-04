Constanţa, candidată la titlul de Capitală Mondială a Cărţii UNESCO 2023

Reprezentanţii Primăriei municipiului Constanța au transmis astăzi către Secretariatul UNESCO dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de Capitală Mondială a Cărții UNESCO 2023. Este vorba despre apelul de candidaturi lansat la începutul acestui an în vederea derulării unui amplu proces de selecție internațională pentru acordarea titlului. Este pentru prima oară când municipiul Constanța depune un program de candidatură pentru desemnarea în calitate de Capitală Mondială a Cărții UNESCO.Candidatura municipiului Constanța a primit scrisoarea oficială de aprobare a candidaturii de către Comisia României pentru UNESCO și este sprijinită la nivel național de patru asociații naționale profesionale active (Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România / APLER, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România / ANBPR, Asociația Bibliotecarilor din România / ABR, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Dobrogea), cărora li se adaugă Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, de Asociația Municipiilor din România / AMR, de Asociația Națională a Orașelor și Regiunilor Istorice și de Artă / ALZIAR, precum și de numeroase edituri, fundații, asociații și publicații culturale din România precum Fundația Culturală Ideea Europeană, Editura Ideea Europeană, Editura Litera etc.“Programul de candidatură al municipiului Constanța conține 150 de evenimente culturale conexe obiectivului principal al inițiativei – stimularea culturii scrise și a lecturii. La realizarea programului au fost consultați prioritar partenerii externi și interni de mai sus ai Primăriei municipiului Constanța, care au propus includerea de proiecte și evenimente în programul de activități și și-au asumat roluri de co-organizare, parteneriat și/sau, după caz, susținere financiară și logistică a acestor evenimente. La realizarea/implementarea programului de evenimente vor participa peste 130 de instituții partenere de pe plan internațional, de la nivel național sau de pe plan local. Cca 20% din evenimente vor avea o dimensiune internațională. 20 de evenimente vor fi organizate în orașe-partenere”, explică reprezentanţii Primăriei Constanţa.Evenimentele propuse prin programul de activități se grupează în patru mari categorii de proiecte culturale integrate, în funcție de impactul preconizat al acestora: proiecte de impact mondial, proiecte de impact regional/european, proiecte de impact național și proiecte de impact local.Motto-ul candidaturii este: “Ovidiu, ce trăieşte de mult pe ţărmul getic, / Din Tomis vă trimite-acum aceste cărţi!” (Publis Ovidius Naso), iar conceptul candidaturii mizează pe simbolurile și metaforele culturale ale relegării poetului latin Publius Naso la Tomis: “Constanța preia mesajul de rezistență al patronului său cultural Ovidius și trimite cărți către lume, în calitate de Capitală Mondială a Culturii UNESCO 2023, cu mesajul că niciodată și nicăieri cultura nu îngenunchează, nu se predă.“Este un mesaj care vine din istoria umanității, din periferiile, din exilurile, din suferințele culturii, din îndoielile și crizele ei. Constanța trimite cărți către lume, așa cum va fi făcut Ovidius în urmă cu 2.000 de ani, pentru a asigura Lumea de funcția vitală a cărții și a culturii în Cetate. Pentru a nu lăsa cartea și cultura răpuse de indiferențele noastre, de rutinele noastre, de aspirațiile facile de a evada din Galaxia Gutenberg. Constanța are experiența exilului literar – al lui Ovidius; din perspectiva acestei experiențe, mesajul transmis de Constanța în calitate de Capitală Mondială a Cărții UNESCO 2023 este că refuzăm tentația autoexilului din Galaxia Gutenberg! Exilul deliberat din Galaxia Gutenberg (refuzul culturii, abdicarea de la carte, lectură, scris ca modele terapeutice și taumaturgice ale umanității) este nociv pentru viitorul umanității!, acesta este mesajul de rezistență al Tomisului, al Constanței, în calitate de viitoare Capitală Mondială a Cărții UNESCO 2023”, mai transmit reprezentanţii Primăriei Constanţa.Axele prioritare ale candidaturii municipiului Constanța sunt: valorizarea patrimoniului cultural european ancestral (greco-latin) al Tomisului, organizarea de proiecte și evenimente focalizate tematic pe eșecurile, periferiile, crizele culturii; proiecte și programe dedicate comunităților defavorizate, cu facilități și posibilități reduse de acces la produse și servicii culturale; cultura ca formă de rezistență colectivă împotriva unei lumi în declin – proiecte dedicate educației și noilor generații; promovarea liricii mării; metamorfozele cărții și lecturii în spațiul european – promovarea istoriei literare ca formă specifică de performanță comunitară.Din punct de vedere tematic, se are în vedere organizarea a 10 proiecte tematice paradigmatice, respectiv: Biblioteca Mondială Virtuală a Titlurilor; Căutăm împreună mormântul lui Ovidius la Tomis!; Ambasadorii cărții; Lirica mării. Marea în marea literatură a lumii; Pontul Euxin – gardian al cărții în exil; Turistul și cartea; Reinventăm sacrul în spații profane!; Scoate cartea din sertar!; Casa lui Ovidius; Păduri semiotice libere.