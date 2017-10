Constanţa câinilor maidanezi. Autorităţile reacţionează cu… amenzi

Constanța câinilor maidanezi. Autoritățile reacționează cu… amenzi

Constanța aparține câinilor fără stăpâni. Așa simte orice constănțean și are dreptate: nu-și poate plimba copilul prin parc, învață în fiecare seară un alt drum spre casă, evită aleile dintre blocuri, iar de ghene se apropie doar „înarmat” cu pietre sau bucăți de pâine. Totul de teama maidanezilor și a colților lor. Cu toții ne dorim ca problema reprezentată de aceste patrupede să fie rezolvată; unii văd rezolvarea în eutanasierea lor, alții în castrare și adăpostirea animalelor în locuri special amenajate. Cert este, însă, că modul cum se procedează în prezent s-a dovedit ineficient. Reprezentanții Biobazei Constan-ța, cei care au însărcinarea să strângă maidanezii, spun că o parte din vină pentru situația actuală o au constănțenii care revendică patrupe-de doar pentru a-i elibera înapoi pe stradă. „Noi avem un formular de adopție sau revendicare, pe care îl completează toți cei care ridică un câine de la biobază. Pe acest formular se stipulează care sunt obligațiile adoptatorului și anume de a nu abandona câinii, ci de a-i duce în spații de unde nu au acces la domeniul public. Nu se întâmplă însă așa de fiecare dată. Sunt persoane care iau câini pentru a-i duce la țară sau în propriile curți, dar alții îi duc tot în fața blocului. Ei cred că fac un bine animalelor, dar nu este așa”, a declarat Gruia Matei, administratorul Biobazei Constanța. „Am dori ca oamenii să conștientizeze că, procedând astfel, nu fac decât să încurajeze prezența maidanezilor pe străzi”, a adăugat bărbatul.Amenzi consistente Legislația prevede sancțiuni drastice pentru cei care procedează astfel. Cu toate acestea, până în prezent, niciun constănțean nu a fost amendat pentru că a dat drumul unui maidanez înapoi pe stradă. Situația se va schimba, susține conducerea biobazei. „Am luat hotărârea de a specifica pe verso-ul formularului de adopție/reven-dicare, clar, legile care reglementează abandonul câinilor pe do-meniul public, dar și cuantumul amen-zii, care este între 1.000 și 1.500 de lei. Până acum se stipula doar că trebuie respectate prevederile legale, fără a se menționa care sunt. Iar oamenii susțineau că nu știau că riscă să fie amendați. Acum nu vor mai putea spune acest lucru”, a adăugat reprezentantul biobazei. Întrucât angajații biobazei nu au prerogativele legale pentru a aplica sancțiuni, au început demersurile pentru stabilirea unei colaborări cu Poliția Locală Constanța. „Noi avem toate datele de identitate ale celor care adoptă un câine de aici, astfel că în momentul în care patrupedul, care ar fi trebuit să fie într-un spațiu închis, va fi găsit, din nou, pe domeniul public, vom putea să punem la dispoziția oamenilor legii toate datele celui care a încălcat legea. Nu vor trebui decât să-i trimită procesul verbal”, a adăugat Gruia Matei. Poliția Locală nu are oameni Daniel Bratu, director executiv adjunct al Poliției Locale Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber” că, deși intră în atribuțiile instituției amendarea celor care abandonează maidanezi pe spațiul public, nu au primit nicio astfel de sesizare în trecut. Rămâne de văzut însă în ce măsură va fi posibilă o colaborare cu biobaza, în condițiile în care, a subliniat directorul Poliției Locale, instituția nu are personal suficient. „Este o problemă cu personalul. Sunt 23 de angajați, din care 10 sunt la cursuri de formare profesională, 4 sunt dispeceri, așa că pe stradă ies doar nouă lucrători. Vor purta discuții cu biobaza, să vedem în ce formulă poate fi posibilă o colaborare”, a afirmat Daniel Bratu. Cereți strângerea maidanezilor! Constănțenii care doresc să solicite intervenția angajaților Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pot apela numărul de telefon 0241/550.055. Până la urmă, fiecare plătește taxe pentru a se simți în siguranță pe străzi, iar faptul că maidanezii au împânzit orașul nu face decât să pună în pericol integritatea și sănătatea locuitorilor.