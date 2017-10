"Constanţa are ce să arate!"

Tânăra care oferă tururi gratuite turiștilor:

"Constanța are ce să arate!"

Din dorința de a împărtăși și altora poveștile neștiute ale orașului de la malul mării, Diana Slav, o tânără, în vârstă de 37 de ani, din Constanța, a inițiat, în urmă cu aproximativ doi ani, un proiect inedit și unic, Constanța Free Tour, prin care oferă turiștilor tururi gratuite în oraș, prezentându-le poveștile clădirilor și străduțelor care respiră istorie.Voința, inițiativa personală, disponibilitatea și plăcerea de a oferi informații vizitatorilor au fost motivele pentru care Diana a demarat acest proiect. Pasionată de călătorii și foarte curioasă din fire, aceasta și-a propus să le arate oamenilor care poposesc în Constanța și fața mai puțin cunoscută a orașului.„Ideea a venit progresiv și s-a infiltrat ușor. Mai întâi au apărut blogurile „Două mâini stângi” și „Hai-hui stângaci”, care au reprezentat niște pași pregătitori în dezvoltarea mea, dar și direcții pe care le voi urma în continuare, deoarece mă relaxează și mă împlinesc fiecare în parte. Inițial, am făcut astfel de tururi gratuite ca turist în Europa, mai exact în Roma, Sofia și Florența. Apoi, am realizat că Bulgaria are patru astfel de orașe, în care se fac tururi gratuite, iar în România existau doar în București și Brașov”, a povestit Diana Slav.Diana Slav lucrează la o firmă cu specific portuar și trece zilnic prin Piața Ovidiu, unde are biroul. Interesată de poveștile și istoria clădirilor pe lângă care trece, Diana a început să caute răspunsuri la curiozitățile sale, iar ulterior și-a propus să devină ghid turistic și să-și rupă din timpul liber pentru străinii care ajung în oraș. „Lucrez în zona Pieței Ovidiu de mai bine de opt ani și trec zilnic pe lângă toate obiectivele istorice. Admirând casele, arhitectura, detaliile, eram curioasă de poveștile clădirilor și am început să caut răspunsuri la întrebările mele. Astfel, m-am întrebat: „Constanța are și ea ce să arate! Dacă nu a făcut-o nimeni până acum, de ce să nu încerc eu, să văd ce iese?”, a explicat tânăra.De la primul tur organizat au trecut aproape doi ani, iar Diana își amintește cu nostalgie emoția primilor pași. Zilnic, de la ora 17.30, aceasta este la dispoziția turiștilor, iar sâmbăta și duminica își face programul tot în funcție de dorințele vizitatorilor. Timp de două ore, tânăra îi plimbă pe turiști prin cele mai frumoase locuri ale Constanței, având de fiecare dată tolba plină cu povești. „Primul tur organizat sub acest nume a fost la începutul lui septembrie 2013 cu trei fete din Polonia. A fost frumos, a fost emoția primilor pași și îmi va rămâne mereu în memorie. În timpul săptămânii, pot oferi tururile zilnic, de la ora 17.30, iar sâmbăta și duminica le organizez în funcție de timpul liber al turiștilor. Ca punct de pornire este Harta Mozaic, din parcul Teatrului Fantasio, iar turul se încheie, de obicei, în zona de faleză, la Cazino, în portul Tomis sau pe plaja Modern”, și-a amintit Diana.Diana Slav spune că turiștii sunt încântați de tururi, mai ales că ei nu țin neapărat să aibă alături un ghid care recită o poezie, ci mai degrabă își doresc să se plimbe alături de un localnic care să le ofere mici detalii și astfel să cunoască Constanța prin ochii unui om care își iubește orașul și care îi cunoaște istoria.„Biserica Metamorfosis este unul dintre punctele mele preferate, fiindcă acolo devine personal turul. Turiștii nu vor turul clasic și oficial sau o lecție scorțoasă de istorie, ci vor mici detalii, vor un localnic care să le arate mici crâmpeie din viața de zi cu zi asezonate cu istoria care li se așterne în față. La fel de mult îmi place Piața Ovidiu, deoarece acolo sunt multe povești. Turiștii sunt încântați de Moscheea Carol, de strada Dianei, dar și de portul Tomis”, a transmis tânăra Diana Slav.Sursa: I love Constanta.ro