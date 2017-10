CONSTANŢA ANULUI 2017. CĂRUŢE PE STRĂZI ŞI "AFACERI" CU STICLE DIN GUNOAIE. Cât mai avem de îndurat?

2

Pentru autoarea acestui articol Alina RADU

Puteți face un articol și cu următoarea stradă tot din cartierul Viile noi, strada Prelungirea Câmpinei mai exact este dovada perfectă a faptului că orașul de la malul mării mai are de lucrat mult și bine la capitolul imagine, neasfaltată unde primaria nu a pus o piatră pe stradă de 22 de ani nu figurează in nici un PUZ. Ce are in neregulă strada "Gheorghe Marinescu" asfaltată de 2 ori, trotuare s.a.m.d. nu văd problema acestei străzi, căruțele și propietarii lor nu locuiesc pe această stradă.