Constanţa a rămas fără Târg de Crăciun! Evenimentul din Piaţa Ovidiu s-a închis

Constanța a rămas fără Târg de Crăciun! Evenimentul din Piața Ovidiu s-a închis

Deși ar fi trebuit să rămână deschis până aproape de Revelion, Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu a tras obloanele aseară, la Constanța. Organizatorii au anunțat că sunt nevoiți să ia această măsură, din motive care nu țin de ei.„Christmas Market By The Sea, deschis în data de 1 decembrie 2018, în Piața Ovidiu din Constanța, își închide porțile mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut. Cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noastră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru. Acest eveniment a fost realizat din dorința organizatorilor de a aduce orașul Constanța în rândul marilor orașe ale României și a funcționat cu toate autorizațiile la zi”, au anunțat reprezentanții By the Sea Events.