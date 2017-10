Consiliul Judeţean îşi bate joc de ajutoarele pentru sinistraţi

Consiliul Județean își bate joc de ajutoarele pentru sinistrați

Constănțenii au răspuns prompt la apelul lansat de Consiliul Județean pentru a face donații destinate persoanelore afectate de inundațiile din țară din ultima perioadă. Exercițiul, mai mult de imagine, decât de mărinimie, presupunea un minim de efort din partea instituției, adică instalarea corturilor și asigurarea transportului. Se pare însă că și asta este prea mult pentru Consiliul Județean Constanța. În Palazu Mare, ajutoarele pentru sinistrați zac de aproape o săptămână sub cerul liber, acoperite doar de câteva folii de plastic puse de reprezentantul firmei care le păzește. Pentru ca vântul să nu zboare plasticul, omul a așezat deasupra și câteva țigle. Cortul care ar fi trebuit să le adăpostească a fost desfăcut și luat miercurea trecută, iar ajutoarele au fost mutate peste drum, lângă gardul școlii. „Au luat și o parte din lucrurile donate de oameni, însă între timp s-au mai adunat și sunt lăsate acolo, în aer liber. Dacă plouă le distruge pe toate. Nu e posibil așa ceva. Oamenii au făcut un efort și au adus ce au putut, dar sunt lăsate de izbeliște”, ne-a declarat un localnic al cartierului. La fel de revoltat este și paznicul pus să stea de strajă la mormanul de donații. „Miercurea trecută au luat cortul. Nu știu de ce. Au spus că se caută un mijloc de transport. Dar iată, stau aici, sub cerul liber. Și ploaia stă să cadă. Prima dată au venit cu un autobuz de depanare, din cel vechi. Acum a văzut lumea unde le ținem și nu mai aduce”, ne-a spus Nicolae Ianculeasa. În timp ce stăteam de vorbă cu paznicul, o persoană a venit să se intereseze dacă poate să aducă niște cărți și manuale. „Păi dacă începe să plouă o să se ude de tot. Dacă aveți posibilitatea să mergeți până în Constanța, mai bine le duceți acolo. Că aici o să se distrugă”, i-a răspuns reprezentantul firmei de pază. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, Cristian Moldoveanu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „știe situația ajutoarelor din Palazu Mare și că se va rezolva cel mai târziu mâine (n.r. – astăzi) dimineață”. „Am avut o mașină defectă. În cursul zilei de luni o parte din noi am fost la examinări. Dacă nu reușim să ajungem în seara acesta, mâine dimineață la ora 9, prima mașină disponibilă va merge să încarce sacii de acolo”, a explicat Cristian Moldoveanu.