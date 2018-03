Specialiștii "Mare Nostrum" trag semnalul de alarmă

Conservarea ecosistemului marin devine absolut necesară

„Va supraviețui caracterul unic al ecosistemului Mării Negre schimbărilor climatice?“ este întrebarea care stă deseori pe buzele specialiștilor. Tocmai de aceea, ONG „Mare Nostrum“ organizează marți, 6 martie, între orele 9.00 și 17.00, un atelier de discuții pe tema: „Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemului Mării Negre“.Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - Marina”, la hotel „Ibis”. Printre participanți se numără reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, instituțiilor publice, precum și reprezentanți ai mediului economic din Constanța.Acțiunea are ca scop identificarea de soluții pentru limitarea efectelor produse de schimbările climatice asupra ecosistemului marin. La ora actuală, susțin reprezentanții „Mare Nostrum”, bazinul Mării Negre este un ecosistem cu particularități unice, printre care se numără și faptul că straturile de apă nu se amestecă aproape niciodată.De asemenea, stratul subțire superior al apei este cel care susține viața în ecosistemul Mării Negre. Ca urmare, Marea Neagră este reprezentată ca două mări suprapuse: una de suprafață, în coloana 0-200 m, ocupând 10% din volumul total, cu viață, iar a doua, în profunzime, sub 200 m, reprezentând 90% din volum, anoxică, cu hidrogen sulfurat și fără viață.„Efectele schimbărilor climatice se manifestă la nivelul Mării Negre prin eroziunea costieră, eutrofizarea, poluarea, declinul biodiversității, degradarea peisajelor. Gravitatea și rapiditatea manifestării acestor schimbări climatice au transformat Marea Neagră într-una dintre cele mai importante zone marine din lume, iar elaborarea unui plan de măsuri pentru conservarea ecosistemului marin devine absolut necesară. Cu toată unicitatea lui, ecosistemul Mării Negre este considerat a fi unul din cele mai degradate ecosisteme, iar acest lucru se reflectă în cantitatea de oxigen, evoluția anuală a temperaturii apei din Marea Neagră și fenomenele de îngheț”, au explicat aceștia.Referitor la îngheț, au subliniat membrii „Mare Nostrum”, din 1929 până în 2012 au avut loc 16 astfel de evenimente, cele mai frecvente în luna februarie (luna cu temperaturi minime ale aerului și apei mării).Tocmai de aceea, ei sunt de părere că, în contextul actual, un atelier de discuții ar reprezenta o metodă eficientă și rapidă de identificare a soluțiilor pe care instituțiile abilitate le pot lua pentru a limita efectele schimbărilor climatice asupra Mării Negre.Rezultatele obținute în cadrul acestui atelier, împreună cu rezultatele altor ateliere organizate în cadrul proiectului „Marina”, vor fi prezentate și discutate la evenimentele naționale și internaționale ce abordează problemele mediului marin și cercetarea și inovarea responsabilă, dar vor fi și raportate către Comisia Europeană.