Conferinţă dedicată copiilor cu diazabilităţi – „Îndrăzneşte! – Toţi copiii au dreptul la educaţie de calitate”

Conferință dedicată copiilor cu diazabilități – „Îndrăznește! – Toți copiii au dreptul la educație de calitate”

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) organizează mâine, la Constanța, Conferința „Îndrăznește! - Toți copiii au dreptul la educație de calitate”. Evenimentul va avea loc începând cu ora 15,30, la Palatul Copiilor Constanța.Conferința se adresează deopotrivă părinților de copii cu dizabilități, cadrelor didactice și specialiștilor în domeniu. În cadrul conferinței, vor fi puse la dispoziția participanților informații relevante despre educația incluzivă, modalități practice de monitorizare și evaluare a calității educației în raport cu nevoile copilului cu dizabilitate, instrumente și metode de abordare a dizabilității din perspectiva diversității și a incluziunii, precum și metode practice de prevenire a discriminării.Începând din luna februarie, părinții de copii cu dizabilități vor putea să-și spună părerea despre școala copilului lor pe www.cedcd.ro – „Spune ce crezi despre ce crezi despre școala copilului tău” - prima platformă online care vizează evaluarea calității educației primite de copiii cu dizabilități în școlile speciale.Astfel, orice părinte de copil cu dizabilitate din România va putea aprecia calitatea școlilor care au fost evaluate de alți părinți și va putea decide informat. De asemenea, orice părinte poate contribui personal cu propria evaluare a școlii în care învață copilul său.Conferința „Îndrăznește! - Toți copiii au dreptul la educație de calitate de la Constanța este al doilea eveniment interactiv dintr-o serie de cinci conferințe regionale, pe care CEDCD le va organiza pe parcursul anului 2015 în cadrul Proiectului „Dignity, Access, Respect, Education for Children with Disabilities - D.A.R.E for Children with Disabilities”, proiect finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă - Inițiativă pentru Drepturile Omului.