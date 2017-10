Conducerea Spitalului Judeţean nu poate să rezilieze contractele păguboase

Conducerea Spitalului Județean nu poate să rezilieze contractele păguboase

Mai bine de două săptămâni i-au trebuit managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, dr. Ion Niculescu, și echipei sale directoriale să studieze contractele încheiate de fosta conducere a unității. Ei s-au întrunit zilnic, răsfoind fiecare contract în parte și evaluând beneficiul pe care îl aduce spitalului. Iar deficiențele nu au întârziat să iasă la iveală, după cum a arătat managerul SCJU Constanța. „Sunt contracte încheiate pentru a prejudicia bugetul spitalului, nu pentru a economisi”, a precizat Niculescu, iar exemplul cel mai elocvent vizează modernul sistem de supraveghere montat în urmă cu doi ani. Concret, sistemul IT de supraveghere înseamnă 5 servere în care sunt stocate imaginile surprinse de cele 15 camere video, montate în diverse puncte ale SCJU Constanța, printre care Unitatea de Primiri Urgență, intrarea către birourile administrative, aleea de acces în spital etc. Inițiativa este lăudabilă - fapt de necontestat! - dar modul în care a fost realizat contractul este în detrimentul spitalului, spune noua conducere. Buni de plată până în 2011 Mai precis, contractul 22.635/15.06.2007, încheiat între SCJU Constanța și SC R.T. Total Services SRL, firmă administrată de Radu Tamaș, expiră la 14 august 2011. De asemenea, pe 19 ianuarie 2009 a fost semnat un act adițional, valabil până la finele anului în curs, care vizează „lucrările de întreținere lunară a sistemului de control acces și sistem supraveghere video”. Conform celor două documente, SC R.T. Total Services SRL primește lunar 12.133 lei, reprezentând chiria pe servere, amenajarea realizată în fosta bibliotecă a spitalului, transformată în Centru de Monitorizare, și serviciile de întreținere realizate de angajatul firmei. „Obiectul contractului nu este precizat clar. Se specifică doar cinci servere, dar fără a se menționa tipul aparaturii, deci pot fi din cele neperformante. Dar cel mai însemnat este faptul că degeaba ne-am strădui să-l reziliem, căci unul din puncte ne obligă, chiar și așa, să-i plătim contravaloarea serviciilor până în 2011”, s-a indignat managerul spitalului. Dr. Ion Niculescu a adăugat: „Eu nu am găsit pe nimeni la Centrul de Monitorizare, era închis când am fost să văd și eu ce este pe acolo, deși ar trebui să fie în permanență cineva care să urmărească înregistrările. În plus, nu înțeleg de ce plătim zeci de mii de lei pentru acest serviciu, de vreme ce spitalul are 13 informa-ticieni, care sunt plătiți cu câte 1.400 lei”. Am încercat să luăm legătura și cu Radu Tamaș, administratorul firmei. În camera de supraveghere de la spital nu am găsit decât un subaltern de-al său, care nu a putut să ne ofere informațiile solicitate, iar Tamaș nu a putut fi contactat nici telefonic.